  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Transport i komunikacja
|
Redakcja
|

13 maja 2026 10:10

Rowerzyści giną, kierowcy są bezpieczniejsi. Norwegia chce zmian w przepisach

W 2025 roku na norweskich drogach zginęło 11 rowerzystów. To więcej niż w poprzednich latach, gdy rocznie ginęło ich 6. Nowy raport ETSC (European Transport Safety Council) wskazuje, że bezpieczeństwo rowerzystów poprawia się znacznie wolniej niż bezpieczeństwo kierowców.
Komentarze (1)
Kopiuj link
Rowerzyści giną, kierowcy są bezpieczniejsi. Norwegia chce zmian w przepisach
Choć udało się poprawić bezpieczeństwo kierowców i pasażerów, tego samego nie można powiedzieć o rowerzystach. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)
Podsumowanie artykułu
Odsłuchaj artykuł 0:00
0:00
0:00
Dane z Norwegii wpisują się w szerszy problem opisany w raporcie ETSC. W Unii Europejskiej w 2024 roku zginęło 1926 rowerzystów. Od 2014 do 2024 roku liczba takich ofiar spadła o 8 proc. W tym samym czasie liczba ofiar wśród uczestników ruchu zmotoryzowanego malała około cztery razy szybciej.
Reklama
Przeczytaj również W Norwegii upadł rynek diesla i benzyny. Zjawiskowy rekord nad fiordami

Norwegia widzi podobny problem. Co z rowerzystami nad fiordami?

W Norwegii 11 ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów stanowiło część ogólnej liczby 106 osób zabitych w ruchu drogowym w 2025 roku. Rowerzyści odpowiadali za około 10 proc. wszystkich ofiar. To poziom podobny do danych dla UE i Norwegii łącznie. Według Zarządu Dróg Publicznych (Statens vegvesen) temat bezpieczeństwa rowerzystów ma coraz większe znaczenie dla realizacji tzw. wizji zero.

Guro Ranes ze Statens vegvesen wskazuje na potrzebę mocniejszego uwzględnienia rowerzystów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Chodzi o niższe prędkości tam, gdzie samochody i rowery dzielą jedną przestrzeń. Chodzi też o spójne i bezpieczne trasy rowerowe. Norweski urząd zapowiada działania na drogach krajowych oraz wsparcie dla gmin i regionów.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd...... A takze LAWETA

Zapraszamy do polskiego sklepu BAZA w Oslo - Homlia, Drammen oraz Lillestrøm.

Odszkodowanie za WYPADEK DROGOWY w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Urzędnicy mówią o rosnącej popularności rowerów w Norwegii.

Urzędnicy mówią o rosnącej popularności rowerów w Norwegii.Fot. Fotolia

Co może pomóc? Norwegia myśli o limitach prędkości

Raport wskazuje, że 65 proc. śmiertelnych wypadków rowerzystów w UE dochodzi w zderzeniu z samochodem osobowym. Co najmniej 28 proc. takich zdarzeń nie obejmuje innych pojazdów. To m.in. upadki, uderzenia w krawężniki lub inne przeszkody. W Norwegii udział zderzeń z samochodami osobowymi jest nieco niższy, ale w najcięższych wypadkach nadal pozostaje dużym problemem.

ETSC wskazuje na prędkość jako jeden z kluczowych czynników ryzyka. Ryzyko śmierci przy potrąceniu z prędkością 50 km/h jest znacznie wyższe niż przy 30 km/h. Dlatego tam, gdzie nie da się oddzielić rowerzystów od samochodów, zalecane jest 30 km/h. Raport mówi też o progach zwalniających, skuteczniejszej kontroli i większych inwestycjach w oddzieloną infrastrukturę rowerową.
Przeczytaj również Norwegia zaostrza przepisy drogowe. Nadchodzą kontrowersyjne zmiany
Statens vegvesen przypomina, że w norweskich miastach coraz więcej osób wybiera rower jako środek transportu. Zwiększa to wymagania wobec projektowania skrzyżowań, utrzymania tras i organizacji ruchu. Urząd zwraca też uwagę na problem niedoszacowania skali obrażeń. Część poważnych urazów rowerzystów nie trafia do statystyk, dlatego ryzyko może być oceniane zbyt nisko, a działania podejmowane z opóźnieniem.
Odszkodowanie za wypadek drogowy w Norwegii
Masz prawo do odszkodowania za leczenie, dojazdy i utracony dochód.
Sprawdź
reklama
reklama
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Co to jest „wizja zero”?
Gdzie będzie 30 km/h i dlaczego?
Jakie zmiany na drogach dla rowerów?
Wypadek na rowerze bez auta—co robić?
Czemu urazy rowerzystów „znikają”?
Jak oceniasz ten artykuł?
0
0
0
0
0

To może Cię zainteresować

Poradniki
Transport i komunikacja

Tak źle nie było od lat. Tragiczny bilans wypadków w 2025 roku
Poradniki
Transport i komunikacja

Statystyki z 2024 napawają nadzieją. Na norweskich drogach zginęło mniej osób niż przed rokiem
Poradniki
Transport i komunikacja

Docenili bezpieczeństwo na norweskich drogach. Ma być przykładem dla całej Europy
Poradniki
Transport i komunikacja

Lipiec na norweskich drogach: dlaczego tak wielu kierowców traci życie?
Poradniki
Transport i komunikacja

W Norwegii noga z gazu? Chcą walczyć z dużą liczbą ofiar wypadków samochodowych
Poradniki
Transport i komunikacja

Mniej zmarłych, więcej ciężko rannych – bilans roku na norweskich drogach
Poradniki
Transport i komunikacja

Rekordowa liczba ofiar na drogach. Jest gorzej niż przed rokiem, a to dopiero październik
Poradniki
Transport i komunikacja

Więcej policji na norweskich drogach? Proszą o to sami kierowcy
Poradniki
Aktualności

Tylko kontrole uratują życie? Porażający raport norweskiej policji
Poradniki
Transport i komunikacja

Tragiczny bilans na drogach Norwegii. Młodzi kierowcy wśród ofiar tragicznych wypadków
Reklama
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
z
2 godziny temu
zakazac rowerow
1
Odpowiedz
Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności.  W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia plików cookies

Zgoda
Szczegóły
Strona korzysta z plików cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie w celu optymalizacji działania strony, analizowania ruchu oraz dostosowywania treści i reklam do Twoich preferencji. Zgodnie z wymogami Google, korzystamy z trybu zgody, który pozwala kontrolować, jakie dane są gromadzone i przetwarzane. Możesz wyrazić zgodę na wszystkie kategorie plików cookie lub zarządzać swoimi preferencjami. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Są one ustawiane w odpowiedzi na działania użytkownika, takie jak ustawienia prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne

Pliki cookie analityczne pozwalają nam mierzyć ruch na stronie i analizować, jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki temu możemy poprawiać funkcjonowanie strony oraz dostosowywać jej treści do potrzeb użytkowników. Korzystamy z Google Analytics w trybie Consent Mode, który działa zgodnie z Twoimi preferencjami. Jeżeli nie wyrazisz zgody, Google Analytics ograniczy gromadzenie i przetwarzanie danych.

Marketingowe

Pliki cookie marketingowe są wykorzystywane do personalizacji reklam, które widzisz zarówno na naszej stronie, jak i na stronach partnerów zewnętrznych. Dzięki nim reklamy są bardziej trafne i odpowiadają Twoim zainteresowaniom. Google Ads działa zgodnie z trybem zgody, który dopasowuje poziom personalizacji reklam do Twoich ustawień. Możesz zdecydować, czy chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam.

Odrzuć wszystkie
Zarządzaj preferencjami
Potwierdź
Akceptuj wszystkie