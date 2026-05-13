Rowerzyści giną, kierowcy są bezpieczniejsi. Norwegia chce zmian w przepisach

Choć udało się poprawić bezpieczeństwo kierowców i pasażerów, tego samego nie można powiedzieć o rowerzystach.

W 2025 roku na norweskich drogach zginęło 11 rowerzystów. To więcej niż w poprzednich latach, gdy rocznie ginęło ich 6. Nowy raport ETSC (European Transport Safety Council) wskazuje, że bezpieczeństwo rowerzystów poprawia się znacznie wolniej niż bezpieczeństwo kierowców.

Dane z Norwegii wpisują się w szerszy problem opisany w raporcie ETSC. W Unii Europejskiej w 2024 roku zginęło 1926 rowerzystów. Od 2014 do 2024 roku liczba takich ofiar spadła o 8 proc. W tym samym czasie liczba ofiar wśród uczestników ruchu zmotoryzowanego malała około cztery razy szybciej.

Norwegia widzi podobny problem. Co z rowerzystami nad fiordami? W Norwegii 11 ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów stanowiło część ogólnej liczby 106 osób zabitych w ruchu drogowym w 2025 roku. Rowerzyści odpowiadali za około 10 proc. wszystkich ofiar. To poziom podobny do danych dla UE i Norwegii łącznie. Według Zarządu Dróg Publicznych (Statens vegvesen) temat bezpieczeństwa rowerzystów ma coraz większe znaczenie dla realizacji tzw. wizji zero.



Guro Ranes ze Statens vegvesen wskazuje na potrzebę mocniejszego uwzględnienia rowerzystów w działaniach na rzecz bezpieczeństwa. Chodzi o niższe prędkości tam, gdzie samochody i rowery dzielą jedną przestrzeń. Chodzi też o spójne i bezpieczne trasy rowerowe. Norweski urząd zapowiada działania na drogach krajowych oraz wsparcie dla gmin i regionów.

Urzędnicy mówią o rosnącej popularności rowerów w Norwegii.Fot. Fotolia

Co może pomóc? Norwegia myśli o limitach prędkości Raport wskazuje, że 65 proc. śmiertelnych wypadków rowerzystów w UE dochodzi w zderzeniu z samochodem osobowym. Co najmniej 28 proc. takich zdarzeń nie obejmuje innych pojazdów. To m.in. upadki, uderzenia w krawężniki lub inne przeszkody. W Norwegii udział zderzeń z samochodami osobowymi jest nieco niższy, ale w najcięższych wypadkach nadal pozostaje dużym problemem.



ETSC wskazuje na prędkość jako jeden z kluczowych czynników ryzyka. Ryzyko śmierci przy potrąceniu z prędkością 50 km/h jest znacznie wyższe niż przy 30 km/h. Dlatego tam, gdzie nie da się oddzielić rowerzystów od samochodów, zalecane jest 30 km/h. Raport mówi też o progach zwalniających, skuteczniejszej kontroli i większych inwestycjach w oddzieloną infrastrukturę rowerową.