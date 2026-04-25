Norwegia zaostrza przepisy drogowe. Nadchodzą kontrowersyjne zmiany

Norwegia przygotowuje nowe, bardziej ingerujące zmiany w ruchu drogowym. Część z nich może spotkać się z wyraźnym sprzeciwem. Władze podkreślają jednak konieczność ograniczenia liczby ofiar.
Niechronieni uczestnicy ruchu w miastach są coraz bardziej zagrożeni. Fot. materiały prasowe Fremtind
Podsumowanie artykułu
Norweska administracja drogowa zapowiada nowe działania na rzecz bezpieczeństwa. Jak wskazuje dyrektor norweskiego Urzędu ds. dróg Ingrid Dahl Hovland, obecne środki zbliżyły się do granicy skuteczności. W ostatnich latach poprawa wyraźnie wyhamowała. Bez nowych działań nie uda się osiągnąć tzw. wizji zero, czyli celu braku ofiar śmiertelnych i ciężko rannych, przyjętego przez parlament. W planach jest około 200 konkretnych działań.
Granice dotychczasowych działań

W 1970 roku na norweskich drogach zginęło 560 osób. Blisko 100 ofiar stanowiły dzieci. Przy dzisiejszym natężeniu ruchu oznaczałoby to około 2000 ofiar rocznie. W rzeczywistości w ubiegłym roku zginęło 107 osób. To efekt wieloletniej, systematycznej pracy nad bezpieczeństwem.

Postęp jednak wyraźnie wyhamował. Władze wskazują na punkt zwrotny. Pojawia się pytanie, ile społeczeństwo jest gotowe zaakceptować, by ograniczyć liczbę ofiar. Bez nowych działań trend nie ulegnie dalszej poprawie. Szczególnie narażone są motocykliści, młodzi kierowcy w regionach poza miastami oraz niechronieni uczestnicy ruchu w miastach.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Kancelaria odszkodowawcza w Oslo

Odszkodowanie za WYPADEK PRZY PRACY w Norwegii

Twój terapeuta w Norwegii

Ogłoszenia MojaNorwegia

Motocykliści należą do grupy o wyższym ryzyku śmiertelnych wypadków.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Nowe propozycje i możliwy sprzeciw

Planowane środki mogą budzić kontrowersje. Władze zapowiadają, że część z nich z pewnością wywoła debatę publiczną. Rozważane jest obniżenie limitów prędkości na wybranych odcinkach. Analizowana jest także zmiana działania fotoradarów, aby obejmowały motocykle. Rozważane jest również podniesienie wieku uprawniającego do prowadzenia lekkich motocykli.

Wskazywane są także nowe wyzwania. Dotyczą pojazdów, które nie są objęte dotychczasowym systemem kontroli, takich jak hulajnogi elektryczne. Władze przypominają wcześniejsze reakcje społeczne. Obowiązek zapinania pasów był krytykowany. Automatyczne kontrole prędkości spotykały się z aktami wandalizmu wobec urządzeń. Dziś oba rozwiązania są powszechnie akceptowane i uznawane za skuteczne.
Dalsze działania mają objąć również poprawę szkolenia kierowców oraz wzmocnienie ochrony pieszych i rowerzystów. To obszary, w których ryzyko pozostaje wysokie. Wraz z rozwojem nowych form transportu i zmianami w strukturze ruchu drogowego, zakres proponowanych regulacji może się rozszerzać, obejmując kolejne grupy uczestników ruchu.
Odszkodowanie za wypadek drogowy w Norwegii
Masz prawo do odszkodowania za leczenie, dojazdy i utracony dochód.
Sprawdź
reklama
reklama
