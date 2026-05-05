W Norwegii upadł rynek diesla i benzyny. Zjawiskowy rekord nad fiordami

Elektryki to już ponad 1/3 floty w całej Norwegii. Fot. Shutterstock, za: OFV

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Rynek nowych samochodów osobowych w Norwegii jest prawie całkowicie elektryczny. We wszystkich regionach udział tego typu aut przekroczył 95 proc. Dane pokazują dalszy wzrost zainteresowania napędem, informuje Rada Informacji o Ruchu Drogowym (OFV)

Reklama

Rekordowy udział. Cały kraj na wysokim poziomie W kwietniu zarejestrowano 11 103 nowe samochody osobowe. To o 1,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie udział aut elektrycznych wzrósł do 98,6 proc. To więcej o 1,7 proc. rok do roku i nowy rekord miesiąca.



W każdym regionie kraju wynik przekroczył 95 proc. Najwyższy był w Østfold i wyniósł 99,3 proc. Najniższy odnotowano w Finnmark, gdzie sięgnął 95,1 proc. Zarejestrowano bardzo mało aut spalinowych: 87 diesli i 31 samochodów benzynowych.

Najczęściej kupowane marki w Norwegii (kwiecień 2026).OFV

Marki i rynek w Norwegii. Zmiany w sprzedaży i używanych autach Najwięcej samochodów sprzedał Volkswagen. Model ID.4 był najczęściej wybieranym w Norwegii. Na kolejnych miejscach znalazły się Toyota i BMW. Tesla miała słabszy miesiąc, z wynikiem 379 rejestracji i 11. miejscem. W całym roku utrzymuje 20,4 proc. udziału.



Rynek aut dostawczych rośnie, wynika z danych OFV. W kwietniu zarejestrowano 1991 takich pojazdów, czyli o 18,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział elektryków wyniósł 55,8 proc. Z kolei na rynku wtórnym liczba transakcji spadła o 1,1 proc. Udział aut elektrycznych wzrósł do 30,4 proc. i zwiększył się o 26,4 proc. rok do roku.

Najczęściej kupowane modele w Norwegii (kwiecień 2026).OFV