W Norwegii upadł rynek diesla i benzyny. Zjawiskowy rekord nad fiordami

Norwegia ponownie bije rekord udziału aut elektrycznych w liczbie transakcji. W kwietniu sięgnął 98,6 proc. To drugi podobny wynik z rzędu.
Rynek nowych samochodów osobowych w Norwegii jest prawie całkowicie elektryczny. We wszystkich regionach udział tego typu aut przekroczył 95 proc. Dane pokazują dalszy wzrost zainteresowania napędem, informuje Rada Informacji o Ruchu Drogowym (OFV)
Rekordowy udział. Cały kraj na wysokim poziomie

W kwietniu zarejestrowano 11 103 nowe samochody osobowe. To o 1,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie udział aut elektrycznych wzrósł do 98,6 proc. To więcej o 1,7 proc. rok do roku i nowy rekord miesiąca.

W każdym regionie kraju wynik przekroczył 95 proc. Najwyższy był w Østfold i wyniósł 99,3 proc. Najniższy odnotowano w Finnmark, gdzie sięgnął 95,1 proc. Zarejestrowano bardzo mało aut spalinowych: 87 diesli i 31 samochodów benzynowych.
Najczęściej kupowane marki w Norwegii (kwiecień 2026).

Najczęściej kupowane marki w Norwegii (kwiecień 2026).OFV

Marki i rynek w Norwegii. Zmiany w sprzedaży i używanych autach

Najwięcej samochodów sprzedał Volkswagen. Model ID.4 był najczęściej wybieranym w Norwegii. Na kolejnych miejscach znalazły się Toyota i BMW. Tesla miała słabszy miesiąc, z wynikiem 379 rejestracji i 11. miejscem. W całym roku utrzymuje 20,4 proc. udziału.

Rynek aut dostawczych rośnie, wynika z danych OFV. W kwietniu zarejestrowano 1991 takich pojazdów, czyli o 18,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział elektryków wyniósł 55,8 proc. Z kolei na rynku wtórnym liczba transakcji spadła o 1,1 proc. Udział aut elektrycznych wzrósł do 30,4 proc. i zwiększył się o 26,4 proc. rok do roku.
Mimo bardzo wysokiej sprzedaży nowych aut elektrycznych, większość samochodów na drogach w Norwegii nadal nie jest w pełni elektryczna. W kraju zarejestrowanych jest ponad 2,9 mln aut osobowych. Elektryki stanowią 33,5 proc., a reszta to głównie diesel i benzyna.
Anonimowy
10 minut temu
Norki DOKUPUJĄ elektryki pozostawiając sobie auta spalinowe. Powoduje to polityka fiskalna i brak oferty spalinówek u dealerów. Taki kolejny samochód w rodzinie. Ciekawie wygląda spadek wartości takiego elektryka… ok 50% po 3 latach
