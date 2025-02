Pijani kierowcy nie umkną norweskiej policji? Powiadomienia o kontrolach drogowych wkrótce zakazane

Rząd Norwegii chce wprowadzenia zakazu powiadamiania o kontrolach ruchu drogowego, ponieważ ​​takie ostrzeżenia czynią drogi bardziej niebezpiecznymi. Jeśli zakaz zostanie wprowadzony, jego złamanie może skutkować karą grzywny w wysokości 10 200 koron. Projekt ustawy ma szansę zostać uchwalony jeszcze przed latem 2025.

Obecnie kierowcy mogą być powiadamiani za pomocą aplikacji i alertów o ruchu drogowym. Ponadto ci, którzy zainstalowali urządzenie typu trafikkalarm (na norweskim i duńskim rynku są dostępne przykładowo modele Safedrive, Drive One czy Saphe Drive), mogą dotknąć ekranu, aby poinformować innych nie tylko o kontrolach policji drogowej (UP), ale także o zwierzętach i przeszkodach na drodze.

Jeszcze latem 2025?

Norweska drogówka już wcześniej ostrzegała kierowców, aby nie powiadamiali innych o obecności UP na drodze, ponieważ może to pomóc nietrzeźwym osobom w ucieczce. Co piąty wypadek śmiertelny na norweskich drogach ma związek z używkami, a najczęściej wykrywanymi substancjami są alkohol, marihuana, amfetamina i kokaina. W 2024 roku UP zatrzymywała jednego pijanego kierowcę na 150 sprawdzonych samochodów. W ubiegłym roku w wypadkach drogowych zginęło 89 osób. To o 19 proc. mniej niż w 2023.