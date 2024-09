Norweska policja walczy o wizję zero. Posypią się mandaty

Naruszenie przepisów może słono kosztować. Fot. Dickelbers, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Norwegia bierze udział w europejskiej akcji „ROADPOL Safety Days”. Jej celem jest wspólne dążenie do Wizji Zero. Większa liczba kontroli na drogach może przyczynić się do podwyższenia liczby nałożonych mandatów.

Na europejskich drogach od 16 do 22 września ma odbyć się szereg działań wymierzonych w agresywne lub ryzykowne zachowania na drogach. Liczbę kontroli drogowych zwiększy także norweska policja.

Nie patrz w ekran Jednym z nawyków, z którymi zamierzają walczyć służby, jest niewłaściwe korzystanie z telefonów komórkowych podczas prowadzenia auta. Liczba ukaranych za to w Norwegii kierowców w ostatnich latach znacząco spadła. Norwescy policjanci cytowani przez NRK wyrażają nadzieję, iż dzieje się tak dlatego, że coraz mniej osób się na to decyduje. W najbliższych dniach będą to sprawdzać.



Yngve Widding z policji w Tromsø opisuje rzecz bardzo obrazowo. – Przy 80 km/h auto pokona w ciągu sekundy 22 metry. Jeśli patrzysz w telefon przez trzy sekundy przy prędkości 80 km/h, okazuje się nagle, że pokonałeś 66 metrów bez widzenia czegokolwiek na drodze. Ryzyko jest oczywiste – informuje funkcjonariusz.



Co za to grozi? Grzywna w wysokości 10 200 koron i 3 punkty karne (otrzymanie 8 punktów w ciągu 3 lat skutkuje odebraniem prawa jazdy na 6 miesięcy).

Zero szans na wizję zero? Każdego dnia na europejskich trasach ginie około 70 osób. A do „wizji zero” droga wciąż daleka – Unia Europejska ma kłopoty z realizacją nawet mniej ambitnego celu: spadku liczby śmiertelnych ofiar wypadków o połowę do roku 2030.



Jak informują służby, każdy kierowca przyczynia się do zwiększenia szans na sukces. Wystarczy, że nie przekracza prędkości, nie jeździ pod wpływem oraz odkłada telefon.



Źródła: NRK, Politiet, Polska Policja