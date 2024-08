Bat na piratów drogowych w Norwegii. Za przekroczenie prędkości stracisz auto?

Sąd Najwyższy chce, by odpowiednie przepisy usankcjonował Storting. Fot. Fotolia (zdjęcie poglądowe)

Norweskie służby domagają się zakończenia procederu tzw. dzikiej jazdy w Norwegii. Chcą, by osoby rażąco przekraczające prędkość traciły samochód. Podobne przepisy sprawdziły się w Danii.

We wtorek, 20 sierpnia kwestię konfiskaty auta w przypadku rażącego naruszenia dopuszczalnej prędkości rozpatrywał norweski Sąd Najwyższy. Przyczyną była sprawa mężczyzny, którego „podróż” zakończyła się na polu w Sande. Policja zmierzyła, że jego BMW jechało z prędkością 211 km/h. Pościg za pojazdem podjął nieoznakowany radiowóz. 20-latek został skazany na karę 60 dni pozbawienia wolności. Zdarzenie z 9 czerwca zakończyło się dla niego także konfiskatą pojazdu. Sąd, orzekając przepadek auta, powołał się na art. 69 Kodeksu Karnego. Wynika z niego, że służby mogą konfiskować przedmiot, który został użyty w czynie przestępczym.

20 sierpnia Sąd Najwyższy nie zajmował się kwestią kary dla 20-latka, a sprawdzał jedynie, czy w sprawie odpowiednio umotywowano konieczność konfiskaty pojazdu. Prawnicy organu przyznali, że jeśli działanie powinno stać się ogólną praktyką norweskiej policji, na wzór duński, głos w sprawie powinien zająć Storting. Mogłoby się to odbyć na zasadzie nowelizacji i doprecyzowania przepisów. Obecnie jasne jest, że sąd może zasądzić przepadek samochodu, jeśli istnieje ryzyko ponownego popełnienia czynu zabronionego przez sprawcę.

Norweskie służby oraz prawnicy powołują się na prawo duńskie. W marcu 2021 roku policjanci z Danii otrzymali uprawnienie do konfiskaty pojazdu w przypadku jazdy powyżej 200 km/h, dwukrotnego przekroczenia prędkości (pod warunkiem jazdy powyżej 100 km/h), a także jeśli poziom alkoholu we krwi kierowcy przekracza dwa promile. Odrębne przepisy warunkują przepadek w sytuacji wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub poważnym uszkodzeniem ciała.



Duńska policja może skonfiskować pojazd już na miejscu zdarzenia. Pozyskany w ten sposób samochód trafia na licytację. Uzyskane w niej środki wędrują do budżetu państwa.



Źródło: NRK