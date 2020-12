Nowe norweskie linie lotnicze. Pierwsze samoloty Flyr mają wystartować w przyszłym roku

Pomysłodawcą założenia nowej floty jest Erik G. Braathen. /zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/niyazz

Mają wykonywać połączenia krajowe, a także latać do popularnych europejskich miast. Jak na razie wszystko znajduje się w fazie planów, ale zespół doświadczonych w branży lotniczej pracowników robi, co się tylko da, by samoloty Flyr - bo tak nazywają się nowe linie lotnicze - wystartowały już w pierwszych miesiącach 2021 roku.

Flyr to linie założone przez byłych pracowników SAS, Norwegian i Widerøe. Pomysłodawcą uruchomienia nowej floty jest Erik G. Braathen, przedsiębiorca od lat związany z norweskim lotnictwem. Obecnie firma zatrudnia ok. 30 pracowników z dużym doświadczeniem w branży lotniczej, którzy pracują na pełny etat, by pierwsze samoloty wystartowały już za kilka miesięcy, poinformowano w komunikacie prasowym na początku grudnia.

Utopijna wizja czy dobry model biznesowy? Flyr ma wyróżniać prostota i równowaga w działaniu. Linie będą koncentrować się na potrzebach pasażerów i trosce o środowisko, nie tylko na rentowności, czytamy w komunikacie. Dlatego połączeń między poszczególnymi destynacjami ma być mniej, ale za to będą dopasowane do potrzeb i oczekiwań pasażerów. - Wszyscy musimy mniej latać w nadchodzących latach, aby dbać o środowisko. Właśnie z tego powodu budujemy firmę, której nie zależy na tym, by mieć coraz więcej pasażerów dla osiągnięcia rentowności. Tutaj różnimy się od innych modeli biznesowych w lotnictwie tym, że jesteśmy nasza działania są zrównoważone w trosce o środowisko, społeczeństwo i gospodarkę - powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor generalna linii, Tonje Wikstrøm Frislid. Flyr ma skupiać się stricte na norweskim rynku, jednak w ofercie znajdą się także połączenia do Europy, na razie jednak nie wiadomo, do których państw.



Tonje Wikstrøm Frislid przez 3 lata kierowała tzw. zasobami ludzkimi w Norwegianie.

flyr/materiały prasowe/ fot. Hans Fredrik Asbjørnsen

Na nowo powstałej stronie Flyr czytamy także, żepracownicy będą zatrudnieni bezpośrednio w firmie. Obecnie trwa rekrutacja personelu - zarówno pokładowego, jak i pracowników obsługi naziemnej. Linie mają oferować norweskie stawki i warunki zgodne z obowiązującymi w Norwegii przepisami, co będzie odróżniać Flyr od innych przewoźników. Ciekawe, czy to przytyk w kierunku Wizz Aira, który niedawno również wkroczył na norweski rynek lotniczy. W kraju fiordów wiele kontrowersji budzi jednak kwestia zatrudnienia pracowników przez węgierskiego przewoźnika, jak np. piloci samolotów będący na własnej działalności gospodarczej.

Bez rządowych pieniędzy Mimo optymistycznych założeń Braathen i jego zespół musieli ostatnio przełknąć gorycz porażki - Flyr bowiem nie otrzyma od rządu Norwegii 1,5 mld NOK na „rozruch”, o które linie się ubiegały.