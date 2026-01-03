Nowa trasa połączy Norwegię ze Szwecją? Do projektu może dorzucić się UE i NATO

Kolej miałaby obsługiwać największy region narciarski Skandynawii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Szwecja i Norwegia rozważają budowę transgranicznej linii kolejowej między Sälen a Trysil bez finansowania ze strony państwa. Inicjatywa zakłada zaangażowanie samorządów, biznesu oraz struktur międzynarodowych, w tym NATO i UE. Projekt ma opierać się na modelu współpracy publiczno-prywatnej.

Pierwsze działania podjęto po stronie szwedzkiej, gdzie powołano spółkę odpowiedzialną za analizę przebiegu trasy oraz źródeł finansowania. Linia kolejowa ma połączyć największy region narciarski Skandynawii z międzynarodowym lotniskiem w Sälen.



Inicjatorzy zakładają, że tory mogłyby zostać poprowadzone dalej do Norwegii. Celem jest stworzenie stałego połączenia kolejowego między dwoma krajami. Władze projektu liczą na udział partnerów norweskich.

Stanowisko norweskich samorządów Po norweskiej stronie pozytywnie do pomysłu odnosi się gmina Trysil. Władze lokalne wskazują na możliwe znaczenie inwestycji dla regionu i lokalnej gospodarki. Podkreślają jednocześnie, że projekt nie wpisuje się w standardową procedurę finansowania z budżetu państwa.



Zakłada się udział prywatnych funduszy inwestycyjnych oraz środków międzynarodowych. Wsparcie finansowe państwa nie jest uznawane za warunek realizacji.

Planowane połączenie uwzględnia międzynarodowe lotnisko w Sälen.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności Jednym z argumentów zwolenników projektu jest wzmocnienie zdolności transportowych na potrzeby obronności i sytuacji kryzysowych. Trysil i Sälen dysponują łącznie około 100 000 miejsc noclegowych, możliwych do wykorzystania w razie ewakuacji.



Przedstawiciele sił zbrojnych wskazują na znaczenie kolei dla mobilności wojsk NATO w regionie nordyckim. Połączenie kolejowe mogłoby ułatwić organizację ćwiczeń i operacji transgranicznych. Kwestie są analizowane w dialogu między sektorem obronnym a transportowym.

Wątpliwości biznesu i brak decyzji rządu Projekt budzi wątpliwości części środowisk gospodarczych. Konfederacja Przedsiębiorców Norweskich z Innlandet wskazuje na potencjalne korzyści dla biznesu i logistyki, ale zwraca uwagę na ryzyko finansowe. Według organizacji realizacja i późniejsze utrzymanie linii może wymagać zaangażowania środków państwowych.



Norweskie Ministerstwo Transportu informuje, że nie zna jeszcze szczegółów inicjatywy. Deklaruje gotowość do zapoznania się z projektem po przedstawieniu konkretnych analiz i dokumentacji.