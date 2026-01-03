Nowa trasa połączy Norwegię ze Szwecją? Do projektu może dorzucić się UE i NATO
03 stycznia 2026 11:32
Kolej miałaby obsługiwać największy region narciarski Skandynawii. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Inicjatorzy zakładają, że tory mogłyby zostać poprowadzone dalej do Norwegii. Celem jest stworzenie stałego połączenia kolejowego między dwoma krajami. Władze projektu liczą na udział partnerów norweskich.
Stanowisko norweskich samorządów
Zakłada się udział prywatnych funduszy inwestycyjnych oraz środków międzynarodowych. Wsparcie finansowe państwa nie jest uznawane za warunek realizacji.
Planowane połączenie uwzględnia międzynarodowe lotnisko w Sälen.Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Znaczenie dla bezpieczeństwa i obronności
Przedstawiciele sił zbrojnych wskazują na znaczenie kolei dla mobilności wojsk NATO w regionie nordyckim. Połączenie kolejowe mogłoby ułatwić organizację ćwiczeń i operacji transgranicznych. Kwestie są analizowane w dialogu między sektorem obronnym a transportowym.
Wątpliwości biznesu i brak decyzji rządu
Norweskie Ministerstwo Transportu informuje, że nie zna jeszcze szczegółów inicjatywy. Deklaruje gotowość do zapoznania się z projektem po przedstawieniu konkretnych analiz i dokumentacji.
