UE zmusi Norwegię do zmiany prawa? Rządzący chcą nie dopuścić do nowych przepisów
25 grudnia 2025 11:57
Kluczowym elementem regulacji jest obowiązek ponownego użycia opakowań. Fot. Katrine Lunke, materiały prasowe Infinitum
Wcześniej w Norwegii stosowano system butelek wielokrotnego użytku, wykonanych ze szkła i grubszej plastiku. Były one myte i ponownie wprowadzane do obrotu. Model został wycofany 15 lat temu po analizach środowiskowych i logistycznych.
Zmiana stanowiska ministra klimatu
W korespondencji mailowej wskazał, że celem jest znalezienie rozwiązania dostosowanego do norweskich warunków. Jest to odmienne podejście od wcześniejszych wypowiedzi ministra, w których pozytywnie odnosił się do kierunku regulacji UE.
Przepisy UE mogą sprawić, że Norwegia powróci do droższego i mniej przyjaznego dla środowiska systemu, jaki obowiązywał 15 lat temu.Fot. pixabay.com
Wysokie koszty dla handlu i branży napojowej
Sprawa była już przedmiotem debaty politycznej. W 2024 roku norweski parlament jednogłośnie uznał, że unijne przepisy dotyczące opakowań powinny być wdrażane w sposób chroniący istniejący system kaucyjny. Równolegle przedstawiciele branży prowadzili działania na poziomie europejskim. Obecne działania rządu stanowią dalszy etap rozmów z instytucjami Unii Europejskiej.
