UE zmusi Norwegię do zmiany prawa? Rządzący chcą nie dopuścić do nowych przepisów

Kluczowym elementem regulacji jest obowiązek ponownego użycia opakowań. Fot. Katrine Lunke, materiały prasowe Infinitum

Norwegia zabiega o wyłączenie z nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących opakowań i systemów kaucyjnych. Minister klimatu i środowiska Andreas Bjelland Eriksen potwierdził, że trwają prace nad uzyskaniem wyjątku lub odroczenia części wymogów. Chodzi o regulacje dotyczące obowiązku ponownego użycia opakowań.

Nowe regulacje UE wywołały obawy o funkcjonowanie norweskiego systemu kaucyjnego. Obecnie opiera się on na recyklingu puszek oraz cienkich plastikowych butelek.



Wcześniej w Norwegii stosowano system butelek wielokrotnego użytku, wykonanych ze szkła i grubszej plastiku. Były one myte i ponownie wprowadzane do obrotu. Model został wycofany 15 lat temu po analizach środowiskowych i logistycznych.

Zmiana stanowiska ministra klimatu Minister Andreas Bjelland Eriksen poinformował, że rząd analizuje, jak interpretować unijne przepisy. Rozważane jest uzyskanie formalnego wyjątku lub przesunięcie terminu wdrożenia wymogu ponownego użycia opakowań.



W korespondencji mailowej wskazał, że celem jest znalezienie rozwiązania dostosowanego do norweskich warunków. Jest to odmienne podejście od wcześniejszych wypowiedzi ministra, w których pozytywnie odnosił się do kierunku regulacji UE.

Przepisy UE mogą sprawić, że Norwegia powróci do droższego i mniej przyjaznego dla środowiska systemu, jaki obowiązywał 15 lat temu.Fot. pixabay.com

Wysokie koszty dla handlu i branży napojowej Przedstawiciele branży napojowej i handlu od dłuższego czasu zwracają uwagę na skutki ekonomiczne zmian. Operator systemu kaucyjnego Infinitum oszacował dodatkowe koszty na 2,5 mld NOK rocznie. Z tego 1,8 mld NOK miałoby wynikać z transportu, ponieważ skrzynki z butelkami zajmują znacznie więcej miejsca niż obecnie przetwarzane odpady. Wskazywane są także wyższe koszty pracy oraz konieczność przebudowy sklepów.



Sprawa była już przedmiotem debaty politycznej. W 2024 roku norweski parlament jednogłośnie uznał, że unijne przepisy dotyczące opakowań powinny być wdrażane w sposób chroniący istniejący system kaucyjny. Równolegle przedstawiciele branży prowadzili działania na poziomie europejskim. Obecne działania rządu stanowią dalszy etap rozmów z instytucjami Unii Europejskiej.