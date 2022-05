Norwegowie tracą zainteresowanie elbilami, bo prąd jest drogi. Bardziej opłaca się zwykłe paliwo?

Co czwarty mieszkaniec Norwegii jest obecnie mniej zainteresowany kupnem auta elektrycznego niż wcześniej. Jako argument ankietowani przedstawiają wysokie ceny prądu. Autorzy badania dziwią się, ponieważ ich zdaniem wciąż jest to najtańsze „paliwo” na norweskim rynku.

NAF obliczył koszty użytkowania różnych modeli samochodów w oparciu o ich rodzaj i zużycie paliwa. Przykładowe auta elektryczne uwzględnione w obliczeniach to Audi e-tron, o dużym zużyciu energii, do małego miejskiego Nissana Leaf 40.

Dla NAF to zatem nielogiczne, żeby tracić zainteresowanie tym, co najbardziej się opłaca.

Dodatkowo, skoro obecnie przeżywamy szczytowy punkt kryzysu energetycznego i ponosimy rekordowe koszty za prąd, a w przypadku samochodów mimo wszystko jest to najtańsza opcja, tym bardziej posiadanie elbila będzie się opłacać, kiedy ceny energii elektrycznej spadną. Auto to w końcu inwestycja na lata.