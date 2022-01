W Norwegii sprzedano najwięcej aut w historii. Prawie dwie trzecie z nich to „elektryki”

Najlepiej sprzedającą się marką okazała się Tesla. stock.adobe.com/ fot. Trygve/ tylko do użytku redakcyjnego

W 2021 roku w Norwegii zarejestrowano 176 276 nowych samochodów osobowych, a to oznacza nowy rekord sprzedaży aut w kraju fiordów. 113 715 z nich to pojazdy elektryczne, co stanowi 64,5 proc. rynku i również historyczny wynik.

Według danych Rady Informacyjnej ds. Infrastruktury Drogowej (Opplysningsrådet for veitrafikken, OFV) nigdy wcześniej w Norwegii nie kupiono aż tylu samochodów na prąd. W sumie tylko 8,2 proc. nowych aut zarejestrowanych w ubiegłym roku miało silniki na tradycyjne paliwo.

Podwójny motoryzacyjny rekord Stary rekord rejestracji nowych samochodów osobowych pochodzi z 1986 roku, kiedy to zakupiono 167 352 auta. W 2021 poza tym, że sprzedaż osiągnęła historyczny pułap, prawie dwie trzecie nabytych aut stanowiły elbile. Najlepiej sprzedającą się marką okazała się Tesla (20 397 nowych egzemplarzy), a modelem – Tesla Model 3 (12 058 sprzedanych egzemplarzy).

Tesla to sztandarowy elektryk w Norwegii./zdjęcie ilustracyjneŹródło: Aleksei Potov - stock.adobe.com/standardowa/tylko do użytku redakcyjnego

W 2020 roku wskaźnik sprzedaży aut na prąd wyniósł 53 proc. W 2021 roku rekordy pobito we wrześniu i grudniu, kiedy elbile stanowiły ponad 76 proc. udziałów w rynku. OFV szacuje, że już w marcu w norweskiej flocie samochodowej znajdzie się pół miliona aut elektrycznych. Będzie to liczba odpowiadająca prawie 20 proc. łącznej liczby 2,8 miliona samochodów osobowych zarejestrowanych w Norwegii.

Póki co jeszcze brakuje im do miana najpopularniejszego norweskiego środka transportu ogólnie. Do połowy grudnia 2021 stanowiły 15,6 proc. łącznej liczby pojazdów osobowych zarejestrowanych w Norwegii. Spośród 2 890 591 zarejestrowanych aut 451 831 to elbile. Norwegia chce, aby do 2025 roku wszystkie nowe auta osobowe w kraju fiordów były bezemisyjne.