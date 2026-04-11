11 kwietnia 2026 10:33

Auta spalinowe coraz bardziej na marginesie. Norwegia z nowym rekordem

Norwegia notuje rekord udziału aut elektrycznych. W marcu niemal cały rynek nowych samochodów stanowiły pojazdy bezemisyjne.
Norwegia wyznacza kierunek dla innych krajów Europy. Fot. Shutterstock, za: OFV
W marcu zarejestrowano 17 685 nowych samochodów osobowych. To wzrost o 32,9 proc. rok do roku. Udział aut elektrycznych osiągnął 98,4 proc. To najwyższy wynik w historii miesięcznych pomiarów. Sprzedaż aut spalinowych spadła do marginalnego poziomu.
Rynek nowych aut przyspiesza

Od początku roku zarejestrowano 27 175 nowych samochodów osobowych. To o 13,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział aut elektrycznych wynosi 97,9 proc. Tylko 558 pojazdów nie było elektrycznych. Rok wcześniej było ich 2606.

W marcu zarejestrowano 22 auta benzynowe i 126 diesli. To wyjątkowo niska liczba. Tesla zdominowała rynek. Marka odpowiadała za 34,8 proc. wszystkich rejestracji w marcu. Jednocześnie rośnie obecność producentów z Chin, takich jak BYD, XPeng i Zeekr.

Podatki, ceny paliw i stopy procentowe wpływają na wybór samochodów.

Elektryfikacja obejmuje kolejne segmenty

Na rynku aut dostawczych zarejestrowano 2200 pojazdów. To spadek o 26,7 proc. rok do roku. Udział elektryków wyniósł 51,6 proc. Diesel odpowiadał za 46 proc. Od początku roku udział aut elektrycznych w tym segmencie wynosi 52,6 proc.

W segmencie ciężarówek zarejestrowano 383 pojazdy. To spadek o 17,3 proc. rok do roku. Udział elektryków wzrósł do 22,2 proc. Diesel nadal dominuje z wynikiem 68,9 proc. W całym pierwszym kwartale udział elektryków wzrósł do 22,9 proc.
Zmiany widoczne są także na rynku wtórnym. W marcu odnotowano 45 325 zmian właścicieli aut osobowych, o 9,4 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział elektryków wzrósł do 32,2 proc. Jednocześnie struktura całej floty pozostaje odmienna. Około 70 proc. samochodów w Norwegii nadal ma silnik spalinowy. W przypadku aut dostawczych i ciężarowych dominacja diesla jest jeszcze większa.
Ela
21 godzin temu
Szkoda tylko że to sztucznie osiągnięte poprzez kranie posiadaczy samochodów tradycyjnych kolejnymi opłatami podatkami i ograniczaniem swobody. Jednocześnie dotowanie samochodów na baterie pieniędzmi wyszarpanymi przymusem z kieszeni obywateli.
Eldur
10 godzin temu
Jakie dotowanie?
Loko
20 godzin temu
Takich artykułów było już tutaj kilka i jakoś w każdym z nich zapominają dodać, że od paru lat nie ma dostępnych w sprzedaży nowych aut spalinowych... Nowe są tylko ekektryki i hybrydy.. auta spalinowe są tylko na rynku wtórnym.
Miku
21 godzin temu
Dywersyfikacja - słowo nieznane, a tak ważne w gospodarce. Szkoda,bo kiedyś mogą się obudzić z ręką w nocniku. Jak ktoś tak lubi "to co ja mogę" 😏
