Auta spalinowe coraz bardziej na marginesie. Norwegia z nowym rekordem

Norwegia wyznacza kierunek dla innych krajów Europy.

W marcu zarejestrowano 17 685 nowych samochodów osobowych. To wzrost o 32,9 proc. rok do roku. Udział aut elektrycznych osiągnął 98,4 proc. To najwyższy wynik w historii miesięcznych pomiarów. Sprzedaż aut spalinowych spadła do marginalnego poziomu.

Rynek nowych aut przyspiesza Od początku roku zarejestrowano 27 175 nowych samochodów osobowych. To o 13,9 proc. mniej niż rok wcześniej. Udział aut elektrycznych wynosi 97,9 proc. Tylko 558 pojazdów nie było elektrycznych. Rok wcześniej było ich 2606.



W marcu zarejestrowano 22 auta benzynowe i 126 diesli. To wyjątkowo niska liczba. Tesla zdominowała rynek. Marka odpowiadała za 34,8 proc. wszystkich rejestracji w marcu. Jednocześnie rośnie obecność producentów z Chin, takich jak BYD, XPeng i Zeekr.

Podatki, ceny paliw i stopy procentowe wpływają na wybór samochodów.

Elektryfikacja obejmuje kolejne segmenty Na rynku aut dostawczych zarejestrowano 2200 pojazdów. To spadek o 26,7 proc. rok do roku. Udział elektryków wyniósł 51,6 proc. Diesel odpowiadał za 46 proc. Od początku roku udział aut elektrycznych w tym segmencie wynosi 52,6 proc.



W segmencie ciężarówek zarejestrowano 383 pojazdy. To spadek o 17,3 proc. rok do roku. Udział elektryków wzrósł do 22,2 proc. Diesel nadal dominuje z wynikiem 68,9 proc. W całym pierwszym kwartale udział elektryków wzrósł do 22,9 proc.