13 kwietnia 2026 09:02
Alarm dla europejskiej motoryzacji. Norwegia pokazuje niewygodne statystyki
Spadki europejskich marek i wzrost konkurencji
Największe wzrosty odnotowują producenci z Chin. Ich udział zwiększył się z 0 proc. w 2019 roku do 14,9 proc. w I kwartale 2026 roku. Równolegle rośnie udział marek amerykańskich – z 13 proc. do 28 proc. Kluczową rolę odgrywa marka Tesla. Norwegia pozostaje rynkiem o wyjątkowo wysokim popycie na jej modele.
Presja na europejski przemysł motoryzacyjny
Na sytuację wpływa kilka czynników. Wskazuje się na słabsze wyniki sprzedaży aut elektrycznych w części rynków UE. Rośnie konkurencja ze strony producentów z Chin. Istotne są także wysokie koszty produkcji i energii. Znaczenie mają również wymagania regulacyjne. W tym samym okresie spadają udziały marek japońskich z 25 proc. do 14,7 proc. oraz koreańskich z 8 proc. do 3,7 proc.
TOP 15: Rozwój liczby rejestracji pierwszych samochodów osobowych w okresie od I kw. 2025 r. do I kw. 2026 r.Il. OFV