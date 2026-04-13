Alarm dla europejskiej motoryzacji. Norwegia pokazuje niewygodne statystyki

2026 rok określono jako "bardzo interesujący", ponieważ na rynek mają trafić nowe modele europejskich producentów.

2026 rok określono jako "bardzo interesujący", ponieważ na rynek mają trafić nowe modele europejskich producentów. Fot. Shutterstock, za: OFV

Europejskie marki samochodów szybko tracą udziały w Norwegii. Najnowsze dane za I kwartał 2026 roku wskazują na wyraźną zmianę układu sił na rynku.

Podsumowanie artykułu Odsłuchaj artykuł 0:00 0:00 0:00 1x

Dane norweska Rada Informacji o Ruchu Drogowym (OFV) pokazują spadek udziału europejskich producentów z 54 proc. w 2019 roku do 39 proc. w I kwartale 2026 roku. W ujęciu rok do roku udział spadł z 49,6 proc. do 38,7 proc. Jednocześnie rośnie znaczenie producentów z Chin oraz marek amerykańskich. Norweski rynek uznawany jest za zapowiedź szerszych zmian w Europie.

Reklama

Spadki europejskich marek i wzrost konkurencji Europejscy producenci tracą zarówno udział w rynku, jak i liczbę rejestracji. Część zmian wynika z przesunięć zakupów oraz dostępności pojazdów. Końcówka 2025 roku była dla niektórych marek wyraźnie lepsza. Wpływa to na wyniki początku 2026 roku. Rynek sprzyja obecnie kupującym.



Największe wzrosty odnotowują producenci z Chin. Ich udział zwiększył się z 0 proc. w 2019 roku do 14,9 proc. w I kwartale 2026 roku. Równolegle rośnie udział marek amerykańskich – z 13 proc. do 28 proc. Kluczową rolę odgrywa marka Tesla. Norwegia pozostaje rynkiem o wyjątkowo wysokim popycie na jej modele.

Il. OFV

Presja na europejski przemysł motoryzacyjny Zmiany obserwowane w Norwegii wpisują się w szerszy trend europejski. Komisja Europejska podejmuje działania wspierające sektor motoryzacyjny. Stawką jest około 13 mln miejsc pracy. Branża odpowiada za około 7 proc. PKB Unii Europejskiej. Presja obejmuje całe łańcuchy dostaw. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen sama stwierdziła, że ​​"europejski przemysł motoryzacyjny stoi na rozdrożu".



Na sytuację wpływa kilka czynników. Wskazuje się na słabsze wyniki sprzedaży aut elektrycznych w części rynków UE. Rośnie konkurencja ze strony producentów z Chin. Istotne są także wysokie koszty produkcji i energii. Znaczenie mają również wymagania regulacyjne. W tym samym okresie spadają udziały marek japońskich z 25 proc. do 14,7 proc. oraz koreańskich z 8 proc. do 3,7 proc.

TOP 15: Rozwój liczby rejestracji pierwszych samochodów osobowych w okresie od I kw. 2025 r. do I kw. 2026 r.Il. OFV