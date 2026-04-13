13 kwietnia 2026 09:02

Alarm dla europejskiej motoryzacji. Norwegia pokazuje niewygodne statystyki

Europejskie marki samochodów szybko tracą udziały w Norwegii. Najnowsze dane za I kwartał 2026 roku wskazują na wyraźną zmianę układu sił na rynku.
2026 rok określono jako "bardzo interesujący", ponieważ na rynek mają trafić nowe modele europejskich producentów. Fot. Shutterstock, za: OFV
Podsumowanie artykułu
Dane norweska Rada Informacji o Ruchu Drogowym (OFV) pokazują spadek udziału europejskich producentów z 54 proc. w 2019 roku do 39 proc. w I kwartale 2026 roku. W ujęciu rok do roku udział spadł z 49,6 proc. do 38,7 proc. Jednocześnie rośnie znaczenie producentów z Chin oraz marek amerykańskich. Norweski rynek uznawany jest za zapowiedź szerszych zmian w Europie.
Spadki europejskich marek i wzrost konkurencji

Europejscy producenci tracą zarówno udział w rynku, jak i liczbę rejestracji. Część zmian wynika z przesunięć zakupów oraz dostępności pojazdów. Końcówka 2025 roku była dla niektórych marek wyraźnie lepsza. Wpływa to na wyniki początku 2026 roku. Rynek sprzyja obecnie kupującym.

Największe wzrosty odnotowują producenci z Chin. Ich udział zwiększył się z 0 proc. w 2019 roku do 14,9 proc. w I kwartale 2026 roku. Równolegle rośnie udział marek amerykańskich – z 13 proc. do 28 proc. Kluczową rolę odgrywa marka Tesla. Norwegia pozostaje rynkiem o wyjątkowo wysokim popycie na jej modele.

Presja na europejski przemysł motoryzacyjny

Zmiany obserwowane w Norwegii wpisują się w szerszy trend europejski. Komisja Europejska podejmuje działania wspierające sektor motoryzacyjny. Stawką jest około 13 mln miejsc pracy. Branża odpowiada za około 7 proc. PKB Unii Europejskiej. Presja obejmuje całe łańcuchy dostaw. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen sama stwierdziła, że ​​"europejski przemysł motoryzacyjny stoi na rozdrożu". 

Na sytuację wpływa kilka czynników. Wskazuje się na słabsze wyniki sprzedaży aut elektrycznych w części rynków UE. Rośnie konkurencja ze strony producentów z Chin. Istotne są także wysokie koszty produkcji i energii. Znaczenie mają również wymagania regulacyjne. W tym samym okresie spadają udziały marek japońskich z 25 proc. do 14,7 proc. oraz koreańskich z 8 proc. do 3,7 proc.
TOP 15: Rozwój liczby rejestracji pierwszych samochodów osobowych w okresie od I kw. 2025 r. do I kw. 2026 r.Il. OFV

Norwegia, jako najbardziej zaawansowany rynek elektromobilności, staje się punktem odniesienia dla producentów i decydentów. W najbliższych miesiącach planowane są premiery nowych modeli europejskich. Ich wyniki sprzedaży pokażą, czy producenci zdołają odzyskać część rynku w warunkach rosnącej konkurencji i utrzymującej się presji cenowej.
Komentarze (6)
Dodaj komentarz
Niezainteresowany
5 godzin temu
Czas przestawic sie na azje skoro europa drwi z klientow. 30 lat temu mowili ze hyundaj i kia to nie auto a teraz maja ogromny udzial w rynku i swietne auta. Natomiast udzial norge w rynku elektromobilnosci to bardziej stan przymusu niz realne potrzeby rynku.
Niezainteresowany
5 godzin temu
Nie oszukujmy sie. Nie mamy wplywu na to co dzieje sie z motoryzacja. To nie lata 90te. Niestety. Co do aut z UE - nauczyli nas dawac coraz mniej za coraz wiecej i teraz dostaja zaplate za swoja pazernosc. Zaplate za trzeszczace jednorazowe awaryjne i plastikowe auta. Prawidlowo!
w
6 godzin temu
bo w usa i chinach nie ma ETS
Grzegorz
5 godzin temu
Przecież to wszystko jest zaplanowane. Europejska produkcja motoryzacyjna została przeniesiona do krajów Mercosur, stamtąd sprowadzane będzie również sprowadzana żywność a w Europie produkcja wojenna w byłych fabrykach samochodów . Szykujcie się .
Bob
3 godziny temu
W Norwegii chinskie auta ida w gore bo w Norwegii mozna sprzedawac tylko elektryki. Nie wypowiadam cie na temat jakosci bo sie nie znam, ale z pewnoscia chinskie elektryki sa tansze. A w Norwegi najwieksza swietoscia jest ZAOSZCZEDZIC koniecznie DZISIAJ. Dlatego w Norwegii chinskie auta ida w gore.
Polonorek
3 godziny temu
Kupie tesle priv
