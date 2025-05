Letnie utrudnienia na norweskiej kolei. Gdzie spotkamy komunikację zastępczą?

Z centralnej stołecznej stacji kolejowej Oslo S autobusy odjeżdżać będą z Trelastgata przy torze 19. wikimedia.commons/ Wilhelm Joys Andersen/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

Nadchodzi lato i nadchodzą letnie remonty na kolei. Pasażerowie nie zostaną pozostawieni samym sobie. Od 28 czerwca na wielu trasach w okolicach Oslo zobaczymy żółte tablice z napisem „Buss for tog”. Gdzie konkretnie pojawią się autobusy zastępcze?

Linie Drammen, Vestfold i Sørlandsbanen Od 28 czerwca do 16 lipca – między Brakerøya a Stokke/Mjøndalen.



Od 17 lipca do 10 sierpnia – między Asker a Stokke/Mjøndalen.



Od 6 sierpnia do 10 sierpnia – między Stokke a Porsgrunn.



Wpływ na linie:



F5 (Sørtoget), FLY1, F4 (Bergensbanen), R12, R13, R14, RE10, RE11

Linia Østfoldbanen Od 28 czerwca do 3 sierpnia – między Oslo S a Ski (linia Follobanen pozostaje otwarta).



Od 12 lipca do 1 sierpnia – stacje Eidsberg i Heia będą nieczynne.



Od 4 sierpnia do jesieni 2026 – na stacji Kolbotn będzie używany tylko jeden tor.



Od 4 sierpnia do 13 grudnia – stacja Nordstrand będzie nieczynna.



Wpływ na linie:



L2, R22

Oslo S – Lillestrøm Autobus zamiast pociągu od 5 lipca do 27 lipca.



Wpływ na linię L1

Spikkestadbanen Autobus zamiast pociągu od 12 lipca do 27 lipca między Asker a Spikkestad.



Wpływ na linię L1

Stacja Nationaltheatret Od 14 lipca do 27 lipca zamknięty będzie jeden tor.

Jak się odnaleźć? Należy wypatrywać żółtego oznakowania. Powinno być dobrze widoczne. Z centralnej stołecznej stacji kolejowej Oslo S autobusy odjeżdżać będą z Trelastgata przy torze 19. Na większych stacjach poza tablicami informacyjnymi mają pojawić się także udzielający potrzebnych informacji pracownicy pomagający pasażerom odnaleźć swój autobus.

Łyżka dziegciu… Podróż autobusem może zabrać więcej czasu niż trwałaby jazda pociągiem. Ponadto może się zdarzyć tak, że na przesiadkę trzeba będzie trochę poczekać. Nie pozostaje niestety nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość.

… w beczce miodu. Po co to wszystko? Remonty przeprowadza się latem ze względu na zmniejszony ruch pasażerski – wielu pracowników będzie wtedy na urlopach, nie będą tak pilnie potrzebowali dojazdu do pracy. A co ma się w wyniku prac budowlanych zmienić na lepsze? Przedstawiciele kolejarskiej agencji rządowej Bane Nor zapowiadają, że dokończą pracę na stacji Drammen (od 11 sierpnia mają być już dostępne wszystkie tory). Poza tym stacje i perony na linii Spikkestadbanen, głównej linii kolejowej między Oslo S a Lillestrøm oraz na linii Østfoldbanen między Oslo S a Ski zostaną zmodernizowane. Dzięki temu miejsca te zostaną przystosowane do nowych, dłuższych składów, które będą w stanie obsłużyć więcej pasażerów niż obecnie jeżdżące tam pociągi lokalne. Poprawić ma się też system sygnalizacji. W efekcie ma być przyjemniej, sprawniej i bezpieczniej.

Źródła Źródła: Klar Tale, Bane Nor