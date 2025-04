Rada konsumentów w obronie podróżnych. Nadejdą „nagrody pocieszenia” za chaos na norweskiej kolei?

W związku z pracami modernizacyjnymi na kolei w Norwegii pasażerów czekać będą utrudnienia – pociągi przepełnione i spóźniające się. Forbrukerrådet, norweski urząd do spraw ochrony konsumentów, chciałby wynagrodzić to podróżnym. Proponowane rozwiązanie: obniżki cen biletów.

Problemy dotkną Østlandet. Bane Nor czasowo zamyka jeden z warsztatów serwisowych. Przez to klientów firmy Vy podróżujących na wschodzie kraju fiordów mogą czekać trwające aż do lata niedogodności – od walki o miejsca siedzące, przez opóźnienia, aż po odwołane kursy. Na tory w wielu przypadkach wyjadą bowiem nie podwójne, lecz pojedyncze składy. I to w dodatku w godzinach szczytu…