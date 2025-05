Utrudnienia w ruchu na lotnisku w Bergen. Pas startowy zyska nowy asfalt

Lotnisko Bergen Flesland jest drugim największym tego typu obiektem w Norwegii. stock.adobe.com/ Markus Mainka/ tylko do użytku redakcyjnego

Asfalt na lotnisku Bergen Flesland ma ponad 20 lat i w ciągu najbliższych kilku tygodni zostanie wymieniony na 15 tys. ton nowego materiału. Oznacza to jednak, że pas startowy będzie zamknięty dla całego ruchu lotniczego w godzinach od 19:00 do 7:00 od 4 maja do 6 czerwca, z wyjątkiem nocy z soboty na niedzielę i nocy z niedzieli na poniedziałek.

Kierownik operacyjny lotniska w Bergen, Øystein Skaar, mówi Bergensavisen, że położenie asfaltu to duże i skomplikowane zadanie, a zamknięcie nastąpi w czasie, gdy zwykle jest duży ruch.

Avinor twierdzi, że od prawie dwóch lat prowadzi rozmowy z liniami lotniczymi w sprawie zamknięcia lotniska i że trasy zostały dostosowane do planowanego okresu renowacji. Łącznie w tym czasie szacowana liczba miejsc w samolotach do i z Flesland zmniejszy się o około 9 proc.

Ważne dla norweskiego transportu Lotnisko Bergen Flesland (BGO), położone ok. 18 km na południe od centrum Bergen, stanowi ważny węzeł komunikacyjny zarówno dla podróży krajowych, jak i międzynarodowych – w tym do Polski. Otwarto je w 1955 roku.

Na lotnisko z centrum Bergen można dostać się pociągiem w około 45 minut.Źródło: stock.adobe.com/licencja standardowa

Nowoczesny terminal pasażerski oddano do użytku w 2017 roku. Lotnisko współpracuje z takimi liniami jak SAS, Norwegian, Wizz Air, KLM czy Ryanair, oferując loty m.in. do Oslo, Stavanger, Amsterdamu, Warszawy, Gdańska czy Krakowa (w zależności od sezonu).

Najłatwiej dostać się tam pociągiem Bybanen, z centrum miasta w ok. 45 minut.

W 2024 roku port lotniczy Bergen Flesland obsłużył rekordową liczbę 6,5 miliona pasażerów, co oznacza wzrost o 3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. To czyni je drugim co do wielkości portem lotniczym w Norwegii, zaraz po Oslo Gardermoen.

