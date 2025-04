Zbliża się sezon asfaltowania norweskich dróg. Nową nawierzchnię zyska 700 kilometrów tras

Państwowy Zarząd Dróg Publicznych i Autostrad (Statens vegvesen) informuje, że już wkrótce w kraju fiordów rozpocznie się asfaltowanie powierzchni około 700 km ulic. W tym sezonie asfaltowym zostanie położonych łącznie 540 tys. ton materiału. To zabieg podejmowany każdego roku, między innymi w celu naprawy zniszczeń i uszkodzeń dróg.

Ostrożnie za kółkiem

Większość prac asfaltowych wykonywana jest w nocy, gdy na drogach jest najmniejszy ruch. Mimo to co roku dochodzi do niebezpiecznych sytuacji drogowych, które powstają w wyniku niecierpliwości kierowców wykonujących niebezpieczne manewry wyprzedzania i praktykujących agresywną jazdę w rejonie budowy.