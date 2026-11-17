17 listopada 2026 08:11
Elektryki to 98,8 proc. nowych aut osobowych zarejestrowanych w Norwegii w październiku
Jak Norwegia wypada na tle sąsiadów?
W porównaniu z październikiem 2025 roku w czterech krajach zarejestrowano o 45 proc. więcej nowych elektryków i o 32 proc. mniej nowych aut spalinowych. Zestawienie norweskiej Rady Informacji o Ruchu Drogowym (OFV).
Tesla Model Y na czele październikowego zestawienia
Wśród modeli prowadziła Tesla Model Y z wynikiem 1 429 rejestracji. Drugie miejsce zajęła Toyota bZ4X (725), a trzecie Volkswagen ID.4 (553). Na chińskie marki przypadło 22,5 proc. wszystkich nowych aut osobowych zarejestrowanych w tym miesiącu. Październikowe dane OFV dla Norwegii.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Udział elektryków wśród nowych aut osobowych i wśród wszystkich zarejestrowanych aut osobowych. Ostatnia grupa słupków pokazuje dane za październik 2026 roku. Na wykresie OFV błędnie podpisano ją jako październik 2025 roku.OFV
Jak propozycja zmiany VAT wpłynęłaby na zakup elektryka?
OFV przewiduje, że część klientów może przyspieszyć zakup. Podobny efekt jest możliwy w Danii, gdzie na początku roku może wzrosnąć podatek rejestracyjny. Według OFV w obu krajach mogłoby to podnieść liczbę rejestracji pod koniec 2026 roku i obniżyć ją na początku 2027 roku.
Ile elektryków jest wśród wszystkich aut w Norwegii?
Inaczej wyglądał rynek samochodów dostawczych. W październiku w Norwegii zarejestrowano 1 931 nowych aut tego typu, o 28,8 proc. mniej niż rok wcześniej.
nie mozesz kupic nowego auta osobowego w norwegi
to skrud od elektryczny durak