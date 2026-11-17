Udział elektryków wśród nowych aut osobowych i wśród wszystkich zarejestrowanych aut osobowych. Ostatnia grupa słupków pokazuje dane za październik 2026 roku. Na wykresie OFV błędnie podpisano ją jako październik 2025 roku.OFV

Ile elektryków jest wśród wszystkich aut w Norwegii?

Na koniec października napęd elektryczny miało 36,05 proc. wszystkich aut osobowych zarejestrowanych w Norwegii. Ta liczba obejmuje także samochody, które jeździły po kraju przed 2026 rokiem. W Danii odsetek wyniósł 25,04 proc., w Szwecji 10,20 proc., a w Finlandii 7,89 proc.



Inaczej wyglądał rynek samochodów dostawczych. W październiku w Norwegii zarejestrowano 1 931 nowych aut tego typu, o 28,8 proc. mniej niż rok wcześniej.