17.11.2026 08:11
Elbiler sto for 98,8 prosent av nyregistrerte personbiler i Norge i oktober
Danmark kom nærmest Norge i elbilandel
Sammenlignet med oktober 2025 ble det registrert 45 prosent flere nye elbiler og 32 prosent færre nye fossilbiler i de fire landene til sammen. Nordiske registreringstall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).
Tesla Model Y toppet listen i oktober
Tesla Model Y var den mest registrerte modellen med 1 429 biler. Deretter fulgte Toyota bZ4X med 725 og Volkswagen ID.4 med 553. Kinesiske merker sto for 22,5 prosent av nyregistreringene. OFVs tall for det norske nybilmarkedet.
Elbilandelen blant nye personbiler og i hele bilparken. Tallene over søylene lengst til høyre gjelder oktober 2026. Denne gruppen er merket oktober 2025 i OFVs figur.OFV
Hva vil momsforslaget bety for en ny elbil?
OFV tror noen vil fremskynde bilkjøpet. Også i Danmark kan registreringsavgiften øke ved nyttår. Det kan gi flere nyregistreringer mot slutten av 2026 og færre i starten av 2027, ifølge OFV.
Hvor stor del av hele bilparken er elektrisk?
For varebilene gikk nyregistreringene ned. I Norge ble det registrert 1 931 nye varebiler i oktober, 28,8 prosent færre enn i oktober 2025.
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