Czy barszcz wygra z żeberkami? Pojedynek polskich i norweskich dań świątecznych

Nieubłaganie zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia. W wielu domach oraz centrach handlowych widoczne są już lampki, ozdoby oraz przystrojone choinki. Fani ucztowania myślą już o bożonarodzeniowym menu. Zarówno w norweskiej, jak i polskiej karcie dań znaleźć można potrawy, które zadowolą niejedno podniebienie. Która narodowa kuchnia lepiej sprawdzi się na świątecznym stole w naszym domu?

Bez znaczenia, czy jesteśmy w mroźnej północnej Norwegii, czy na górzystym południu Polski, na pewno na świątecznym stole spotkamy rybę. W wigilijny wieczór nad Wisłą zjeść można śledzie podane na tysiąc sposobów. Często dołącza do nich karp, który na polskim stole wigilijnym popularność zyskał w okresie wczesnego PRL-u. Coraz popularniejsze staje się również podawanie łososia oraz dorsza. Ten ostatni uważany jest za narodową rybę Norwegów. Zajadają się m.in. sztokfiszem (suszony dorsz) oraz pieczoną, smażoną i gotowaną wersją potrawy.

W polskich domach popularną metodą podawania ryb, w tym dorsza, jest panierowanie go podobnie do kotleta schabowego – przyprawy ograniczają się do soli i pieprzu, po czym ryba wędruje na patelnię, obtoczona mąką, jajkiem oraz bułką tartą. Jak możemy zabić „dorszową” monotonię?