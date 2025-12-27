Równe szanse to mit. Norweski sport dla dzieci uzależniony od portfela rodziców
27 grudnia 2025 10:01
Udział w sporcie różni się w zależności od dochodów rodziców. Fot. fotolia
Udział różni się jednak w zależności od dochodów rodziców. W najniższym kwartylu dochodowym do klubu należy 59 proc. dzieci. W najwyższym kwartylu odsetek wynosi 83 proc.
Różnice w wyborze dyscyplin
W przypadku piłki ręcznej dysproporcje są większe. W najwyższym kwartylu gra w nią 23 proc. dzieci, a w najniższym 14 proc. Najniższy udział, na poziomie 10 proc., dotyczy dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej.
Udział w różnych zajęciach sportowych wśród dzieci i młodzieży z klubów sportowych według dochodów rodziców.Il. SSB
Liczba aktywności a dochody rodziców
Udział dzieci uprawiających co najmniej dwie dyscypliny rośnie wraz z dochodami. Waha się od 21 proc. w najniższym kwartylu do 38 proc. w najwyższym. W rodzinach o niskich dochodach oraz korzystających z pomocy społecznej udział w wielu aktywnościach jest wyraźnie mniejszy.
Dzieci z rodzin o niskich dochodach rzadziej uczestniczą w kilku dyscyplinach jednocześnie.Fot. Pexels
Sport poza zasięgiem części rodzin
Jednocześnie 59 proc. dzieci z tej grupy deklaruje chęć częstszego uprawiania sportu. Różnice widoczne są także w poziomie satysfakcji z życia i poczuciu samotności. Dotyczą one przede wszystkim dzieci pozostających poza zorganizowaną aktywnością sportową.
