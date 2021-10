Marit Bjørgen wspomina oskarżenia o doping w swojej biografii. Przywołuje słowa Justyny Kowalczyk

12 października miała miejsce premiera Vinnerhjerte: Historien om Marit Bjørgen (Serce zwyciężczyni: Historia Marit Bjørgen), biograficznej książki autorstwa dziennikarki Ingrid Stenfold. Emerytowana gwiazda norweskiego narciarstwa wspomina w publikacji m.in., co w trakcie kariery sądziła o oskarżeniach o doping, kierowanych ze strony swojej największej sportowej rywalki, Justyny ​​Kowalczyk.

Polka, która wspomnianą rywalizację ukończyła z brązem, zajęła twarde stanowisko wobec tego, co uważała za „nadmierne stosowanie leków na astmę wśród narciarzy biegowych”. Kowalczyk miała także oskarżyć Norweżkę o oszustwo i stwierdzić, że bez medycyny Bjørgen by nie wygrała i nawet nie miałaby zbyt wiele do zaprezentowania na tle współzawodniczek.

W biografii Marit Bjørgen pojawia się wytłumaczenie, dlaczego Polka jest szczególnie wyczulona na tym punkcie. Kowalczyk sama bowiem została ukarana za doping na początku swojej kariery, w 2005 roku. Uzyskała pozytywny wynik testu na obecność leku przeciwzapalnego, deksametazonu, w związku z czym początkowo zawieszono ją na dwa lata. Wyrok skrócono jednak do jedenastu miesięcy. Narciarka tłumaczyła, że ​​użyła środka go do złagodzenia bólu ścięgna Achillesa i nie wiedziała, że ​​jest to nielegalne.