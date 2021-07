Turystyczny quiz: sprawdź swoją wiedzę o Norwegii

Co wiesz o atrakcjach turystycznych kraju fiordów? stock.adobe.com/standardowa/Andrey Armyagov

Popularne norweskie atrakcje turystyczne, charakterystyczne wyrażenia czy potrawy narodowe - weźcie udział w naszym quizie i sprawdźcie, jak dobrze znacie Norwegię!

Reklama

Poniżej przygotowaliśmy 10 pytań. Odpowiedzi na nie wraz z wyjaśnieniem znajdują się na samym dole tekstu (nie podglądajcie!).



3, 2, 1, zaczynamy!



1. Jak nazywa się najbardziej stroma droga w Norwegii?

a) Atlanterhavsvegen

b) Trollstigen

c) Stalheimskleiva

d) Ryfylkeveg



2. Na jakiej wysokości znajduje sie nasłynniejszy norweski klif Preikestolen, popularnie zwany amboną?

a) 604 m n.p.m.

b) 504 m n.p.m.

c) 637 m n.p.m.

d) 702 m n.p.m.



3. Charakterystyczne dla Norwegów spędzanie wolnego czasu na łonie natury, propagowanie aktywności fizycznej i odpoczynku na świeżym powietrzu to...

a) janteloven

b) friluftsliv

c) dugnad

d) fritidloven

Jak wysoki jest najsłynniejszy norweski klif? Źródło: stock.adobe.com/standardowa

4. Podczas wizyty w kraju fiordów trzeba spróbować tradycyjnego norweskiego sera. Ten brązowy, lekko karmelowy przysmak nosi nazwę:

a) brunost

b) pinnekjøtt

c) gamalost

4) pultost



5. W latach 20. XX wieku stolica Norwegii zmieniła nazwę na Oslo. Jak brzmiała wcześniejsza nazwa?

a) Oschlo

b) Kristiania

c) Áslo

d) Christiania



6. Symbol Norwegii, którego figurki można nabyć np. w sklepach z pamiątkami, to:

a) skrzat

b) łoś

c) niedźwiedź polarny

d) troll



7. Norweskie słowo, które określa stan przyjemności i miło spędzonego czasu to:

a) utepils

b) kos

c) døgnvill

d) hygge

8. Ta mrożona pizza zyskała status narodowego dania Norwegów. Mowa o:

a) Big One Pizza

b) Dr. Oetker

c) Grandiosa

d) Peppes Pizza



9. Najsłynniejszy norweski dramatopisarz, autor m.in. „Nory” czy „Dzikiej kaczki”, to:

a) Edward Munch

b) Henryk Ibsen

c) Edward Grieg

d) Gustav Vigeland



10. Do Norwegii z zagranicy nie można wwozić:

a) spirytusu

b) ziemniaków

c) cukru

d) mięsa

Jaką nazwę nosiła dawniej stolica Norwegii? Źródło: stock.adobe.com/standardowa

Odpowiedzi 1. Poprawna odpowiedź to: c) Stalheimskleiva.



Droga ma ok. 170 lat. To serpentyna z 13 zakrętami, łącząca malowniczą dolinę Nærøy, z wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Nærøyfjordem, i Voss. Ostatnio pisaliśmy, że Zarząd DRóg i Autostrad (Statens vegvesen) zdecydował o jej zamknięciu.

2. Poprawna odpowiedź to: a) 604 m n.p.m.



Preikestolen to jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych Norwegii. W ciągu 10 lat liczba odwiedzających ten słynny klif wzrosła aż o 147 proc. W 2019 przyciągnął rekordową liczbę 309 956 turystów.



3. Poprawna odpowiedź to: b) friluftsliv



Friluftsliv to narodowa aktywność Norwegów. Przebywanie na świeżym powietrzu i spędzanie każdej wolnej chwili na łonie natury.W kraju fiordów utarło się też powiedzenie „ut på tur, aldri sur”, które oznacza, że będąc na dworze, nie można mieć złego humoru.



4. Poprawna odpowiedź to: a) brunost



To tradycyjny norweski ser o lekko karmelowym posmaku. Brązowego sera używa się zarówno na kanapki, jak i gofry, a także jako składnik sosów.

Brunost to kozi ser wytwarzany z serwatki. Źródło: stock.adobe.com/standardowa

5. Poprawna odpowiedź to: b) Kristiania



W 1624 roku Óslo przemianowano na Kristiania na cześć panującego króla Danii Chrystiana IV Oldenburga. Od 1877 roku nazwa Kristania była w powszechnym użytku, stosowano ją również we wszystkich formalnych dokumentach. Na początku XX wieku wiele osób uważało jednak, że nazwa stolicy za bardzo przypomina Norwegom o tym, że byli podlegli Danii przez ponad 400 lat.

6. Poprawna odpowiedź to: d) troll



Postać trolla znajdziemy w wielu norweskich baśniach i legendach. Stal się symbolem Norwegii, który również przyciąga turystów, np. słynna Trollstigen - Droga Trolli.

Trolle – symbol Norwegii

7. Poprawna odpowiedź to: b) kos



Koselig to to samo co duńskie hygge i szwedzkie mys. Słowo to najłatwiej przetłumaczyć jako „miły" bądź „przytulny", ale tylko w połączeniu z innym rzeczownikiem/czasownikiem. Kos oznacza miłe spędzenie czasu z przyjaciółmi albo miłe spędzenie czasu w samotności. Nie ma żadnych ograniczeń przy używaniu tego słowa - koselig oznacza coś, co sprawia nam przyjemność.



8. Poprawna odpowiedź to: c) Grandiosa



Grandiosa to już bezapelacyjnie norweska potrawa narodowa. Tylko w 2017 roku supermarkety sprzedały ok. 50 mln mrożonych pizz, z czego ponad połowę, bo prawie 26 mln stanowiła właśnie Grandiosa.

Niektórzy mówią z przekąsem, że Grandiosa to norweska potrawa narodowa. Źródło: MN

9. Poprawna odpowiedź to: b) Henryk Ibsen



Henryk Ibsen (1828-1906) to najsłynniejszy norweski dramatopisarz, autor Peer Gynt. Skupiał się na tematyce społeczno-obyczajowej, problemach ludzkich. Ibsena określa się najwybitniejszym twórcą realizmu psychologicznego, jak również mistrzem techniki retrospektywnej.



10. Poprawna odpowiedź: a) spirytusu i b) ziemniaków



Spirytus rektyfikowany, wykorzystywany do produkcji różnego typu nalewek itp., ma ok. 95. proc, podczas gdy do Norwegii można wwieźć alkohol o mocy maksymalnie 60 proc.



Z kolei przywóz produktów rolnych podlega szczególnym ograniczeniom importowym mającym na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób roślin i zwierząt domowych, informuje służba celna. Ziemniaków nie wolno przywozić do Norwegii, ponieważ są to części roślin przeznaczonych do uprawy, a ich wwożenie jest zakazane.