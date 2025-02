Pięknie jak na… wyspie miliarderów? Norwegia doceniona w międzynarodowym konkursie filmowym

Pięknie, w istocie. Lecz nie „jak na wyspie miliarderów”, tylko „jak w Wyspie miliarderów”, w serialu Netflixa. Jurorzy w Berlinie uznali norweską wyspę Frøya za najlepszą lokację filmową ubiegłego roku.

Wyróżnienie, o którym mowa, to nagroda przyznawana przez organizację European Film Commissions Network (EUFCN) podczas European Film Market (EFM), czyli targów filmowych w Berlinie odbywających się równolegle z festiwalem filmowym Berlinale. EFM to ważne wydarzenie branżowe z blisko pięćdziesięcioletnią tradycją, miejsce spotkań producentów, dystrybutorów i nabywców filmów.

Przed kilkoma dniami na uroczystościach w Berlinie była obecna burmistrz gminy Frøya, Kristin Furunes Strømskag. Polityczka uważa to wyróżnienie za wspólny sukces całej społeczności lokalnej: „To zwycięstwo wszystkich mieszkańców Frøya, którzy ciężko pracowali, aby nasza wyspa stała się atrakcyjnym miejscem dla filmowców z całego świata”.

Burmistrz ma się z czego cieszyć. To pierwsze takie wyróżnienie dla Norwegii. Może wraz za nagrodami na norweskie wybrzeże chętniej ruszą też turyści? W końcu Norwegia to nie tylko góry, lasy i fiordy, to także plaże i… miliarderzy (?).