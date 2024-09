Norweska odpowiedź na „Sukcesję" czy łosoś, dno i wodorosty? O serialu „Wyspa miliarderów” na Netfliksie

Oglądanie nowego norweskiego serialu Wyspa miliarderów (Milliardærøya) na Netfliksie to doświadczenie męczące, ale to częściowo przydatne zmęczenie. Odwodzi od odruchowego, maluteńkiego ukłucia zazdrości na widok Norwegii w wersji glamour.

Narodziny ostentacyjnej konsumpcji

Widzimy dwa pokolenia i trzy modele funkcjonowania biznesu. Gjert Meyer z firmy o bezpretensjonalnej, nieudającej niczego nazwie Meyer Fjordbruk („fjordbruk” to złożenie oznaczające „używanie fiordu”; korzysta się z jego zasobów tak, jak korzysta się z zasobów ziemi w rolnictwie [norw. „jordbruk” – używanie ziemi]) to miliarder, po którym zdecydowanie nie widać jego bogactwa. Może do skrajnego skąpstwa skłania go poddawanie się wpływom prawa Jante? Bohater jest też mocno przywiązany do nynorska, co podkreśla jego związki z tradycyjną, pamiętającą o swoich prowincjonalnych korzeniach norweskością. Meyer przedstawiony jest jako bohater, który co prawda ma na koncie ogromne osiągnięcie – to on ma stać za rozpowszechnieniem podawania norweskiego łososia w formie sushi – ale już nie nadąża za rozwojem trendów.