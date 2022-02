Wzrosła liczba wypadków śmiertelnych podczas pracy. Najwięcej zgonów znowu w budowlance

W 2021 w wypadkach podczas pracy śmierć poniosło 31 osób, pokazują wstępne dane Inspekcji Pracy. - Niestety liczba zgonów znowu rośnie - komentuje szefowa Arbeidstilsynet. Branżą, w której doszło do największej liczby tragicznych zdarzeń, po raz kolejny jest budowlanka, a tuż za nią transport i magazynowanie.

Dane za 2021 opublikowane przez Arbeidstilsynet na początku lutego bieżącego roku pokazują, że śmiertelnym wypadkom podczas wykonywania obowiązków służbowych uległo w Norwegii 31 osób - 1 kobieta i 30 mężczyzn. To o trzy ofiary śmiertelne więcej niż w 2020. - Liczba zgonów w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymuje się na historycznie niskim poziomie, obserwujemy jednak tendencję wzrostową - z 25 zgonów w 2016 r. do 31 zgonów w 2021 r. Należy to potraktować poważnie - komentuje Trude Vollheim, szefowa Inspekcji Pracy.