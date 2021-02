Wypadki śmiertelne podczas pracy: najwięcej zgonów w budowlance i transporcie

Do największej liczby wypadków śmiertelnych dochodzi w budowlance, np. podczas prac na wysokościach. /zdjęcie ilustracyjne adobestock/licencja standardowa/chartphoto

Mimo czasowego przestoju w wielu branżach spowodowanego wybuchem pandemii koronawirusa, liczba śmiertelnych wypadków podczas pracy nie zmalała. Wstępne dane Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) pokazują, że w 2020 doszło do 28 zdarzeń, w których śmierć poniósł pracownik - to tylko o jeden wypadek śmiertelny mniej niż w 2019.

W 2020 doszło do 28 śmiertelnych wypadków w trakcie pracy. Sektorami, które niosą największe ryzyko, niezmiennie pozostają budowlanka, transport i magazynowanie - w ubiegłym roku doszło w nich do 75 proc. tragicznych zdarzeń skutkujących śmiercią pracownika.



Jak podaje Arbeidstilsynet, dane z ostatnich pięciu lat pokazują, że w budowlance średnio ginie rocznie 7 pracowników.



Branże, w których w 2020 doszło do największej liczby wypadków śmiertelnych:



- budowlanka - 8 ofiar śmiertelnych

- transport i magazynowanie - 7 ofiar śmiertelnych

- rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo - 6 ofiar śmiertelnych

- przemysł - 2 ofiary śmiertelne



Zgony odnotowano także w sektorze: usług zdrowotnych i socjalnych, usług biznesowych, a także gastronomii i wyżywienia.