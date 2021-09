Warto znać swoje prawa w Norwegii: to powinni wiedzieć pracownicy zatrudnieni w kraju fiordów

Pracownicy z Europy Wschodniej, którzy przyjeżdżają do Norwegii w celach zarobkowych, często poza słabą znajomością języka norweskiego mają również niewielką wiedzę na temat praw, które przysługują im w kraju fiordów. Niestety zdarza się, że tę nieświadomość wykorzystują zatrudniające ich firmy, np. zaniżając wynagrodzenia czy ograniczając wymiar urlopu.

Do walki z dumpingiem wśród zagranicznych pracowników przyłączyła się Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeindstilsynet). Na swojej stronie instytucja promuje kampanię Know Your Rights (Znaj swoje prawa), skierowaną m.in. do pracowników z Litwy, Estonii, Rumunii, Polski i Bułgarii zatrudnionych w Norwegii.

Projekt Know Your Rights wyjaśnia, że jako pracownik w Norwegii zawsze ma się prawo wiedzieć, jaki wymiar czasowy będzie miało to zajęcie. Godziny pracy są bowiem regulowane, co ma zagwarantować, że zatrudniony nie będzie pracował zbyt dużo, ale również, że ma on prawo do wynagrodzenia za nadgodziny. Autorzy kampanii podkreślają także, że prawo do pisemnej umowy o pracę obowiązuje zawsze, niezależnie od tego, czy zatrudnienie jest na stałe, czy na czas określony, czy pracuje się w pełnym, czy niepełnym wymiarze godzin.