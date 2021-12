Tajik i Støre mówią jednym głosem: nie zaostrzenie zasad, a likwidacja pracy tymczasowej w Norwegii

- Stałe zatrudnienie to podstawa rynku pracy w Norwegii - mówi Hadia Tajik. Na początku grudnia Ministerstwo Pracy potwierdziło, że rząd chce likwidacji powszechnego dostępu do zatrudnienia tymczasowego, choć jeszcze niedawno szefowa resortu mówiła tylko o zaostrzeniu zasad.

W grudniu resort pracy potwierdził wcześniejsze zapowiedzi Jonasa Gahr Støre dotyczące likwidacji powszechnego dostępu do zatrudnienia na okres tymczasowy. Projekt nowelizacji ustawy o środowisku pracy właśnie trafił do Stortingu. - Rząd uważa, że ​​dostęp do pracy tymczasowej powinien być w jak największym stopniu ograniczony do sytuacji, w których istnieje specjalna i ograniczona w czasie potrzeba - czytamy w komunikacie. - Główną zasadą norweskiego życia zawodowego jest stałe zatrudnienie – zaznacza minister pracy Hadia Tajik.

Od 2015 roku obowiązuje prawo zezwalające na powszechne zatrudnianie pracowników tymczasowych na okres do 12 miesięcy. Rząd uważa, że ten przepis narusza główną zasadę norweskiego rynku pracy, jaką jest prawo do stałego zatrudnienia. - Zmiana wpisuje się w działania rządu na rzecz wzmocnienia prawa pracowników do stałego zatrudnienia oraz ułatwienia bezpiecznego i zorganizowanego życia zawodowego - wyjaśnia szefowa resortu. - Zatrudnienie tymczasowe powoduje niepewność jednostki w odniesieniu do przyszłej sytuacji zawodowej i dochodów oraz przyczynia się do zwiększenia różnic zarówno w życiu zawodowym, jak i w społeczeństwie - dodaje.