Norweskim firmom wciąż brakuje fachowców. Czeka 53 000 wolnych miejsc pracy

Chociaż według statystyk Norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej liczba niedoboru pracowników w firmach w Norwegii jest niższa niż przed rokiem, gdy deficyt wynosił około 70 tys. osób, prezes NAV Hans Christian Holte podkreśla, że problem nadal istnieje.

– Choć szacowany niedobór wykwalifikowanej siły roboczej jest w tym roku znacznie mniejszy, to nadal jest on na bardzo wysokim poziomie. Z wyjątkiem 2022 i 2019 roku, musimy cofnąć się do 2008, aby statystyki wskazywały na większą liczbę – mówi dyrektor ds. zatrudnienia i opieki społecznej Hans Christian Holte, cytowany w komunikacie prasowym z 9 maja.

W branży budowlanej niedobór siły roboczej zmniejszył się z 13 700 osób w zeszłym roku do 7 600 osób obecnie. Jednocześnie jest to nadal branża z drugim co do wielkości deficytem fachowców.