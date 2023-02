Praca 41 dni pod rząd, wynagrodzenie 100 koron za godzinę: zatrważające wyniki kontroli w branży gastronomicznej

A-krimsenteret, grupa do walki z przestępstwami w środowisku pracy, pod koniec stycznia ogłosiła efekty swoich ostatnich kontroli w branży gastronomicznej w okręgu Nordland. Inspekcje wykazały m.in., że niektórzy zatrudnieni pracowali 41 dni pod rząd bez wolnego, inni nie otrzymywali wynagrodzenia za nadgodziny, a także zaniżano im minimalną stawkę godzinową.

Kontrolerzy wykazali, że w przedsiębiorstwach, w których przeprowadzono inspekcje, dochodziło do naruszeń ustawy o środowisku pracy. M.in. pracownikom wystawiano umowy o pracę niespełniające wymagań prawnych, firmy rażąco naruszały przepisy dotyczące czasu pracy i odpoczynku - A-krimsenteret wykazała, że dzienny czas pracy niektórych pracowników wynosił 16,5 godziny, inni zaś pracowali codziennie przez 41 dni bez odpoczynku tygodniowego. Zatrudnieni nie otrzymywali należnego im wynagrodzenia - kontrole ujawniły, że niektórzy pracownicy nie dostawali zapłaty za nadgodziny, a inni pracowali za zaniżoną stawkę godzinową, wynoszącą 100 NOK.

Kontrolerzy przepytali ok. 100 pracowników, zarówno Norwegów, jak i cudzoziemców, czy znają norweskie przepisy zwłaszcza w odniesieniu do stawek minimalnych w branżach objętych układem zbiorowym.Źródło: Fotolia

Co na to Inspekcja Pracy?

Choć dane Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) pokazują, że w ostatnich latach znacznie zmalała liczba zgłaszanych policji rażących naruszeń przepisów ustawy o środowisku pracy, to szef A-krimsenteret w Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen, jest przekonany, że tym razem nieuczciwi pracodawcy poniosą konsekwencje. - Placówki gastronomiczne, które dopuściły się najpoważniejszych wykroczeń, mogą spodziewać się ostrych reakcji. W niektórych przypadkach możemy zamknąć przedsiębiorstwo, i być może również złożyć doniesienie na policję - komentuje wyniki Jacobsen, cytowany przez serwis NRK.



Zdaje się, że to nie tylko czcze zapowiedzi, ponieważ na ręce Arbeidstilsynet spogląda ostatnio resort pracy, który nakazał Inspekcji bardziej stanowcze działania. - Inspekcja ma być widoczna w norweskim życiu zawodowym - stwierdziła minister pracy Marte Mjøs Persen.



Resort chce, by Inspekcja Pracy zwiększyła nadzór w norweskich firmach, a także - jeśli wymaga tego sytuacja - częściej nakładała wysokie grzywny, a także zgłaszała na policję poważne naruszenia w danym przedsiębiorstwie.