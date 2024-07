Feriepenger w Norwegii: co z dodatkiem urlopowym podczas zmiany pracy?

Prawo do wynagrodzenia urlopowego (feriepenger) przysługuje każdemu, kto w poprzednim roku osiągał dochód z pracy. Ale jest kilka zasad, których należy przestrzegać i wiedzieć, czym jest dodatek wakacyjny, w jaki sposób się go nalicza i jakie zatrudnionemu przysługują prawa.

Ponieważ urlop jest bezpłatny, wynagrodzenie za tygodnie urlopu nie jest wypłacane. Większość pracodawców ustaliła, że ​​czerwiec jest miesiącem, w którym nie otrzymuje się wynagrodzenia, a miesiącem, w którym dostaje się feriepenger. Więc jeśli skończy się karierę u danego pracodawcy w kwietniu, a nie wzięło się jeszcze urlopu, to nie dostało się też wynagrodzenia za urlop. Prawo do urlopu przenosi się jednak do nowej firmy, a dotychczasowy pracodawca ma obowiązek wypłacić zarówno tegoroczne wynagrodzenie urlopowe, jak i to, co zarobiło się za rok następny, wraz z ostatecznym rozliczeniem.