Te aplikacje umilą ci urlop. Zaplanuj wakacje online

Norsk Friluftsliv, organizacja propagująca spędzanie czasu na świeżym powietrzu, przygotowała zestaw aplikacji, który powinien znać każdy turysta w Norwegii. Mają wspierać podróżujących z kraju i zagranicy w organizacji wycieczek oraz atrakcji dodatkowych. – Nigdy nie polegajcie jednak na samej technologii – przypominają aktywiści.

Część aplikacji łączy podróżowanie po Norwegii z zabawą i rywalizacją z innymi. Kul Tur przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi do 12 roku życia. Najmłodsi mogą w niej rejestrować długość wycieczek i zdobywać za to punkty. Aktywiści polecają także skorzystać z możliwości Stolpejakten . Turyści i mieszkańcy mogą w niej dodawać informacje wskazujące, które atrakcje zawierają udogodnienia dla niepełnosprawnych oraz sprzyjają dzieciom. Viltappen sprzyja fanom wypoczynku na łonie natury. Zawiera informacje o dzikich zwierzętach, które można spotkać w Norwegii.

Na grzyby i ryby

Na fanów wędkarstwa w Norwegii czeka aplikacja NJFF. Poza spisem łowisk zawiera informacje o rybach żyjących w norweskich wodach. Turystom wskazuje także, w których miejscach mogą wypożyczyć łódkę i pozostały sprzęt. Z kolei grzybiarze mogą korzystać z Digital soppkontroll. Aplikacja umożliwia przesyłanie zdjęć znalezionych grzybów. Za ich przegląd odpowiadają eksperci, którzy służą pomocą w odpowiedzi na najważniejsze pytanie: czy znaleziony przez nas grzyb nadaje się do spożycia. Oferuje także małą encyklopedię, która zawiera szereg porad dla zbieraczy.



– Lato to najlepszy moment, by wyjść na świeże powietrze. Może w tym pomóc szereg aplikacji. Pamiętajmy jednak, że nie możemy polegać na samej technologii. Nigdy nie wiadomo, kiedy stracimy zasięg albo wyczerpie się bateria. Najważniejsza rzecz, jaką możemy zabrać w podróż, to zdrowy rozsądek – przypomina Norsk Friluftsliv.



Ostatnią polecaną aplikacją jest Hjelp113. Można z niej skorzystać w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. Jeśli skorzystamy z niej, aplikacja automatycznie prześle nasze współrzędne do najbliższego centrum ratunkowego.



Źródło: Norsk Friluftsliv, MojaNorwegia.pl, NTB