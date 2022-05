Urlop a prawo pracy: odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a co za tym idzie czas urlopów. Inspekcja Pracy odpowiada na 6 najczęściej zadawanych przez pracowników pytań dotyczących tego tematu.

Urlop a prawo pracy: pytania i odpowiedzi

Kto decyduje o tym, kiedy pracownik powinien iść na urlop?

Jak podkreśla Inspekcja Pracy, o terminie urlopu pracownika decyduje w głównej mierze pracodawca.

Pracownik może jednak zażądać od szefa minimum trzech tygodni urlopu w trakcie głównego okresu urlopowego, wypadającego między 1 czerwca a 30 września.



Do kiedy najpóźniej pracodawca musi poinformować pracownika o urlopie?

Pracodawca w odpowiednim czasie przed urlopem omówi jego termin z mężem zaufania (tillitsvalgt) lub bezpośrednio z pracownikiem. Inspekcja Pracy informuje, że pracownik może zażądać poznania terminu urlopu nie później niż dwa miesiące przed jego rozpoczęciem.



Co, jeśli pracownik nie ustalił z pracodawcą terminu urlopu?

Jak wyjaśnia Arbeidstilsynet, jeśli pracownik nie dojdzie do porozumienia z pracodawcą co do terminu urlopu w trakcie głównego sezonu urlopowego, to ostatnie słowo w tej kwestii należy do szefa. Zatrudniony może jednak domagać się przyznania mu trzech kolejnych tygodni urlopu w okresie wakacyjnym, czyli od 1 czerwca do 30 września.



Czas trwania urlopu, o którym pracownik został powiadomiony, może zostać zmieniony przez pracodawcę w razie konieczności ze względu na nieprzewidziane zdarzenia. Takiej zmiany można dokonać tylko wówczas, gdy zakończenie zaplanowanego urlopu z powodu nieprzewidzianych zdarzeń spowoduje poważne problemy w prowadzeniu działalności przedsiębiorstwa, a nie można uzyskać zastępstwa na stanowisko, precyzuje też ustawa urlopowa.