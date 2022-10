Będą walczyć z wyzyskiem pracowników. Nowy plan resortu

By zwalczać dumping socjalny, resort chce wdrożyć 35 zaproponowanych środków. /zdjęcie poglądowe stock.adobe.com/standardowa/Stasys

Ministerstwo Pracy przedstawiło plan działań wymierzonych w dumping socjalny i przestępczość pracowniczą, w tym wyzysk pracowników. Resort zakłada m.in. wzmocnienie uprawnień Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) czy też wyższe sankcje wobec pracodawców, którzy łamią przepisy.

Ministerstwo Pracy podkreśla, że zwłaszcza zagraniczni pracownicy są w Norwegii narażeni na wyzysk ze strony nieuczciwych pracodawców. Dlatego, we współpracy z resortami: finansów, sprawiedliwości, rolnictwa, przemysłu i spraw zagranicznych, przyjrzy się branżom, w których imigranci zarobkowi najczęściej znajdują zatrudnienie, m.in. budowlance, transportowej czy sprzątającej.

Zgodnie z oceną zagrożenia przygotowaną przez policję gospodarczą (Økokrim), na którą powołuje się resort pracy, wyzysk pracowników zagranicznych i uchylanie się od płacenia podatków to dwie najczęstsze formy przestępczości pracowniczej. Økokrim informuje też, że w 2022 przestępcy zarabiający na wyzysku i handlu ludźmi skupią się zwłaszcza na uchodźcach z Ukrainy, choć narażeni są wszyscy pracownicy z zagranicy wykonujący swoją pracę “na czarno”.

Nieuczciwi pracodawcy to plaga

By zwalczać dumping socjalny, resort chce wdrożyć 35 zaproponowanych środków, w tym m.in.:

- objęcie większej liczby pracowników układami zbiorowymi

- prowadzenie kampanii informacyjnych, szkoleń i kursów dla pracowników na temat norweskiego modelu życia zawodowego

- wzmocnienie współpracy i wymiany informacji między norweskimi urzędami i instytucjami, w tym Urzędem Podatkowym, by zlikwidować szarą strefę na norweskim rynku pracy

- prawo związków zawodowych do zbiorowego powództwa w przypadku nielegalnego zatrudniania i łamania praw pracowniczych

- zmiany w ustawie o środowisku pracy, zaostrzenie zasad zawierania pisemnych umów o pracę, a także wymogów związanych z ustalaniem grafiku pracy czy okresu wypowiedzenia