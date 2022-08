Chcą przykręcić śrubę pracodawcom. Pod lupą umowy o pracę

Resort informuje, że chce rozszerzyć zakres wymaganych informacji, które muszą znajdować się w umowie o pracę (na razie nie podano szczegółów). Ministerstwo proponuje również zmiany dotyczące czasu trwania i stosowania okresu próbnego: w przypadku pracy tymczasowej okres próbny powinien być ustalony proporcjonalnie do przewidywanego czasu trwania stosunku pracy i jej charakteru. Oprócz tego propozycje obejmują zaostrzenie wymagań powiadamiania przez pracodawcę o godzinach pracy pracownika. - Co do zasady pracownik musi zostać powiadomiony [o grafiku - przyp. red.] nie później niż z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Pracownik może też odrzucić proponowany grafik bez negatywnych konsekwencji w przypadku niedotrzymania powyższego terminu przez pracodawcę - czytamy w propozycji resortu.