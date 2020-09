Wrzesień pod znakiem kontroli: Inspekcja Pracy sprawdzi bezpieczeństwo na budowach

Poszukujemy osób chętnych do montażu reklam i różnych serwisów z tym związanych (praca dorywcza na weekendy) Osoby

Poszukujemy osób chętnych do montażu reklam i różnych serwisów z tym związanych (praca dorywcza na weekendy) Osoby

Firma zajmujaca sie naklejaniem reklam (boards) zatrudni pracownikow Poszukujemy osób chętnych do montażu reklam i różnych serwisów z tym związanych (praca dorywcza na weekendy) Osoby