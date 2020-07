Inspekcja Pracy zadba o równe traktowanie pracowników tymczasowych. Zacznie od stołecznej budowlanki

Od 1 lipca Państwowa Inspekcja Pracy (Arbeidstilsynet) może sprawdzać, czy wynajmowanie pracowników z agencji zatrudnienia odbywa się w Norwegii legalnie oraz czy wynajęci pracownicy są traktowani w firmie na równi z zatrudnionymi na stałe. Do tej pory to wykorzystany pracownik musiał sam kierować ewentualny spór do sądu, a kontrolami zajmowały się prywatne organy ścigania.