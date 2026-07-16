16 lipca 2026 17:27
Firma w Norwegii ogłosiła upadłość? Sprawdź, co zrobić z pensją, dagpenger i chorobowym
MultiNOR pomaga Polakom w Norwegii uporządkować formalności po utracie pracy, sprawdzić właściwą ścieżkę i przygotować dokumenty potrzebne do NAV.
Sprawdź pomoc po utracie pracy
1. Sprawdź, czy upadłość została formalnie otwarta
Jeżeli pracodawca jedynie nie wypłacił pensji, należy jak najszybciej skontaktować się z nim na piśmie, wskazać należną kwotę i poprosić o wyjaśnienie oraz zapłatę. Trzeba również ustalić, czy pracodawca nie chce zapłacić, czy rzeczywiście nie jest w stanie tego zrobić.
2. Zabezpiecz wszystkie dokumenty
- umowę o pracę,
- paski wynagrodzeń,
- ewidencję godzin i grafiki,
- potwierdzenia przelewów,
- pisemne wypowiedzenie,
- informację o upadłości lub dane syndyka — bostyrer,
- korespondencję dotyczącą niewypłaconej pensji i dodatków.
Pracownik musi uprawdopodobnić swoje roszczenie. Wniosek dotyczący gwarancji wynagrodzenia przekazuje się syndykowi, który sprawdza dokumenty i przesyła sprawę do NAV. Jeżeli syndyk nie skontaktuje się z Tobą po otwarciu upadłości, powinieneś sam ustalić jego dane i zgłosić swoje roszczenie.
Jeśli nie masz pewności, jakie dokumenty będą potrzebne także do NAV, możesz skontaktować się z zespołem MultiNOR.
3. Sprawdź lønnsgaranti, czyli gwarancję wynagrodzenia
Terminy są bardzo ważne. Roszczenia płacowe starsze niż 12 miesięcy przed datą graniczną postępowania mogą nie zostać objęte gwarancją. Pokrycie roszczeń za okres po otwarciu upadłości jest zasadniczo ograniczone do jednego miesiąca. Wniosek należy przekazać syndykowi przed zakończeniem postępowania, a w określonych przypadkach najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od otwarcia upadłości.
4. Zarejestruj się jako osoba poszukująca pracy i złóż wniosek o dagpenger
Aby uzyskać dagpenger, trzeba:
- zarejestrować się jako arbeidssøker,
- wysłać wniosek o zasiłek,
- przesyłać meldekort co 14 dni - także podczas oczekiwania na decyzję,
- dostarczyć umowę, wypowiedzenie i pozostałe wymagane dokumenty.
Wniosek najlepiej wysłać około dwóch tygodni przed ostatnim dniem, za który przysługuje wynagrodzenie. Prawo do wypłaty może powstać najwcześniej od dnia wysłania wniosku i rejestracji jako osoba poszukująca pracy. Jeżeli nie masz jeszcze wszystkich dokumentów, brakujące materiały można dosłać później, ale trzeba pilnować wskazanych terminów.
Jeżeli straciłeś pracę w wyniku upadłości, we wniosku o dagpenger możesz zaznaczyć, że chcesz otrzymać zaliczkę na poczet gwarancji wynagrodzenia. Takie środki mogą być wypłacane w formie dagpenger maksymalnie przez miesiąc, a następnie zostaną rozliczone z właściwą wypłatą gwarancyjną.
Potrzebujesz pomocy z wnioskiem o dagpenger?
- sprawdzić, czy Twoja sytuacja kwalifikuje się do złożenia wniosku,
- uporządkować wymagane informacje i dokumenty,
- przygotować podanie o zasiłek dla bezrobotnych,
- przejść przez formalności po utracie pracy lub permitteringu.
Zleć pomoc w sprawie zasiłku dla bezrobotnych
5. Co zrobić, jeżeli jesteś na chorobowym?
Jeżeli najpierw otrzymywałeś dagpenger, a następnie rzeczywiście zachorowałeś, możesz mieć prawo do sykepenger od pierwszego dnia zwolnienia. Przy stuprocentowym zwolnieniu dagpenger nie są wypłacane, a ich miejsce może zająć świadczenie chorobowe. Osoba bezrobotna potrzebuje zwolnienia od lekarza już od pierwszego dnia choroby.
Chorobowe nie jest zamiennikiem zasiłku dla bezrobotnych. Zwolnienie musi wynikać z rzeczywistej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub urazem.
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W takiej sytuacji kolejność działań ma znaczenie. MultiNOR pomoże Ci sprawdzić, czy powinieneś kontynuować sprawę o sykepenger, czy przygotować się do przejścia na dagpenger.
Sprawdź pomoc w sprawie zasiłku chorobowego
6. Mieszkasz w Polsce? Nie zakładaj automatycznie, że wniosek składasz w Norwegii
Osoba, która mieszkała w innym państwie EOG i wracała tam co najmniej raz w tygodniu, przy całkowitej utracie pracy zazwyczaj składa wniosek o świadczenie w państwie zamieszkania. W przypadku częściowego bezrobocia lub permittering możliwy może być zasiłek norweski. W pozostałych sytuacjach miejsce złożenia wniosku zależy między innymi od tego, gdzie dana osoba przebywa po utracie pracy.
7. Trzy błędy, które mogą kosztować pieniądze
Jeżeli NAV uzna, że pracownik sam zrezygnował bez uzasadnionej przyczyny, wypłata dagpenger może zostać wstrzymana przez pierwszych 18 tygodni. Dlatego w przypadku zaległej pensji, problemów zdrowotnych albo konfliktu z pracodawcą należy wcześniej zabezpieczyć dokumenty potwierdzające sytuację.
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