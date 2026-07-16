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  • Bergen, Vestland, Norwegia
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  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
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1 NOK

Praca w Norwegii
|
Redakcja
|

16 lipca 2026 17:27

Firma w Norwegii ogłosiła upadłość? Sprawdź, co zrobić z pensją, dagpenger i chorobowym

Upadłość pracodawcy może oznaczać utratę pracy, zaległą pensję oraz konieczność szybkiego kontaktu z NAV. Nie każda osoba powinna jednak od razu składać ten sam wniosek. Inne zasady mogą dotyczyć pracownika, który jest zdrowy i gotowy podjąć nowe zatrudnienie, a inne osoby, która w dniu zakończenia pracy przebywa na zwolnieniu lekarskim.
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Firma w Norwegii ogłosiła upadłość? Sprawdź, co zrobić z pensją, dagpenger i chorobowym
Pracodawca upadł, nie wypłacił pensji albo zakończył zatrudnienie podczas Twojego chorobowego? MN
Podsumowanie artykułu
Nie wiesz, od czego zacząć?
MultiNOR pomaga Polakom w Norwegii uporządkować formalności po utracie pracy, sprawdzić właściwą ścieżkę i przygotować dokumenty potrzebne do NAV.
Sprawdź pomoc po utracie pracy

1. Sprawdź, czy upadłość została formalnie otwarta

Informacja od szefa, że „firma się zamyka” albo „nie ma pieniędzy”, nie zawsze oznacza formalną upadłość. W typowej sytuacji możliwość skorzystania z państwowej gwarancji wynagrodzeń powstaje wtedy, gdy sąd formalnie otworzy postępowanie upadłościowe.

Jeżeli pracodawca jedynie nie wypłacił pensji, należy jak najszybciej skontaktować się z nim na piśmie, wskazać należną kwotę i poprosić o wyjaśnienie oraz zapłatę. Trzeba również ustalić, czy pracodawca nie chce zapłacić, czy rzeczywiście nie jest w stanie tego zrobić.

2. Zabezpiecz wszystkie dokumenty

Zgromadź:

    • umowę o pracę,

    • paski wynagrodzeń,

    • ewidencję godzin i grafiki,

    • potwierdzenia przelewów,

    • pisemne wypowiedzenie,

    • informację o upadłości lub dane syndyka — bostyrer,

    • korespondencję dotyczącą niewypłaconej pensji i dodatków.


Pracownik musi uprawdopodobnić swoje roszczenie. Wniosek dotyczący gwarancji wynagrodzenia przekazuje się syndykowi, który sprawdza dokumenty i przesyła sprawę do NAV. Jeżeli syndyk nie skontaktuje się z Tobą po otwarciu upadłości, powinieneś sam ustalić jego dane i zgłosić swoje roszczenie.

Jeśli nie masz pewności, jakie dokumenty będą potrzebne także do NAV, możesz skontaktować się z zespołem MultiNOR.

3. Sprawdź lønnsgaranti, czyli gwarancję wynagrodzenia

Norweska gwarancja wynagrodzeń może obejmować między innymi zaległą pensję, pieniądze urlopowe i niektóre inne należności pracownicze. Łączny limit pokrycia wynosi co do zasady dwukrotność kwoty bazowej G.

Terminy są bardzo ważne. Roszczenia płacowe starsze niż 12 miesięcy przed datą graniczną postępowania mogą nie zostać objęte gwarancją. Pokrycie roszczeń za okres po otwarciu upadłości jest zasadniczo ograniczone do jednego miesiąca. Wniosek należy przekazać syndykowi przed zakończeniem postępowania, a w określonych przypadkach najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od otwarcia upadłości.
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4. Zarejestruj się jako osoba poszukująca pracy i złóż wniosek o dagpenger

Sam fakt upadłości firmy nie oznacza automatycznego przyznania zasiłku dla bezrobotnych. NAV sprawdza między innymi, czy utraciłeś co najmniej 50 procent łącznego czasu pracy i dochodu, czy spełniasz warunek wcześniejszych zarobków oraz czy jesteś rzeczywistą osobą poszukującą pracy.

Aby uzyskać dagpenger, trzeba:

- zarejestrować się jako arbeidssøker,
- wysłać wniosek o zasiłek,
- przesyłać meldekort co 14 dni - także podczas oczekiwania na decyzję,
- dostarczyć umowę, wypowiedzenie i pozostałe wymagane dokumenty.


Wniosek najlepiej wysłać około dwóch tygodni przed ostatnim dniem, za który przysługuje wynagrodzenie. Prawo do wypłaty może powstać najwcześniej od dnia wysłania wniosku i rejestracji jako osoba poszukująca pracy. Jeżeli nie masz jeszcze wszystkich dokumentów, brakujące materiały można dosłać później, ale trzeba pilnować wskazanych terminów.

Jeżeli straciłeś pracę w wyniku upadłości, we wniosku o dagpenger możesz zaznaczyć, że chcesz otrzymać zaliczkę na poczet gwarancji wynagrodzenia. Takie środki mogą być wypłacane w formie dagpenger maksymalnie przez miesiąc, a następnie zostaną rozliczone z właściwą wypłatą gwarancyjną.

Potrzebujesz pomocy z wnioskiem o dagpenger?

MultiNOR może pomóc Ci:

    • sprawdzić, czy Twoja sytuacja kwalifikuje się do złożenia wniosku,

    • uporządkować wymagane informacje i dokumenty,

    • przygotować podanie o zasiłek dla bezrobotnych,

    • przejść przez formalności po utracie pracy lub permitteringu.


Zleć pomoc w sprawie zasiłku dla bezrobotnych

5. Co zrobić, jeżeli jesteś na chorobowym?

Jeżeli zwolnienie lekarskie rozpoczęło się jeszcze przed utratą pracy, możesz nadal mieć prawo do sykepenger. Powinieneś poinformować NAV o zakończeniu zatrudnienia. NAV przejmuje wówczas odpowiedzialność za dalsze prowadzenie sprawy, a po odzyskaniu zdolności do pracy należy zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy i złożyć wniosek o dagpenger.

Jeżeli najpierw otrzymywałeś dagpenger, a następnie rzeczywiście zachorowałeś, możesz mieć prawo do sykepenger od pierwszego dnia zwolnienia. Przy stuprocentowym zwolnieniu dagpenger nie są wypłacane, a ich miejsce może zająć świadczenie chorobowe. Osoba bezrobotna potrzebuje zwolnienia od lekarza już od pierwszego dnia choroby.

Chorobowe nie jest zamiennikiem zasiłku dla bezrobotnych. Zwolnienie musi wynikać z rzeczywistej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub urazem.

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Jesteś na zwolnieniu i właśnie tracisz pracę?
W takiej sytuacji kolejność działań ma znaczenie. MultiNOR pomoże Ci sprawdzić, czy powinieneś kontynuować sprawę o sykepenger, czy przygotować się do przejścia na dagpenger.
Sprawdź pomoc w sprawie zasiłku chorobowego

6. Mieszkasz w Polsce? Nie zakładaj automatycznie, że wniosek składasz w Norwegii

Dla pracowników mieszkających w Polsce znaczenie ma to, gdzie faktycznie mieszkali i jak często wracali do kraju.

Osoba, która mieszkała w innym państwie EOG i wracała tam co najmniej raz w tygodniu, przy całkowitej utracie pracy zazwyczaj składa wniosek o świadczenie w państwie zamieszkania. W przypadku częściowego bezrobocia lub permittering możliwy może być zasiłek norweski. W pozostałych sytuacjach miejsce złożenia wniosku zależy między innymi od tego, gdzie dana osoba przebywa po utracie pracy.

7. Trzy błędy, które mogą kosztować pieniądze

Pierwszy to czekanie na komplet dokumentów przed rozpoczęciem działania. Drugi to nieprzesyłanie meldekort podczas oczekiwania na decyzję. Trzeci to samodzielne składanie wypowiedzenia bez sprawdzenia konsekwencji.

Jeżeli NAV uzna, że pracownik sam zrezygnował bez uzasadnionej przyczyny, wypłata dagpenger może zostać wstrzymana przez pierwszych 18 tygodni. Dlatego w przypadku zaległej pensji, problemów zdrowotnych albo konfliktu z pracodawcą należy wcześniej zabezpieczyć dokumenty potwierdzające sytuację.

Pracodawca upadł, nie wypłacił pensji albo zakończył zatrudnienie podczas Twojego chorobowego?

Nie wysyłaj przypadkowego wniosku. Najpierw ustal, czy właściwą ścieżką jest lønnsgaranti, dagpenger, sykepenger czy świadczenie w Polsce.

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Pomagamy Polakom pracującym w Norwegii w sprawach związanych z NAV i norweskimi formalnościami. Możemy pomóc w przygotowaniu wniosku, skompletowaniu dokumentów i uporządkowaniu kolejnych kroków.

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Materiał ma charakter informacyjny. NAV ocenia każdy przypadek indywidualnie. Skorzystanie z pomocy MultiNOR nie gwarantuje przyznania świadczenia.
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