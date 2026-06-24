Emerytura z Norwegii: sprawdź ją, zanim złożysz wniosek

Pracowałeś w Norwegii i zbliżasz się do emerytury? Nie składaj wniosku w ciemno. Data rozpoczęcia wypłaty, lata pracy w Norwegii, okresy z Polski i dalsza praca mogą mieć wpływ na to, ile pieniędzy dostaniesz co miesiąc.

Podsumowanie artykułu

W skrócie Coraz więcej Polaków zbliża się do wieku emerytalnego po pracy w Norwegii.

Norweska emerytura zależy od wielu czynników, nie tylko wieku.

Warto sprawdzić swoją sytuację przed złożeniem wniosku o emeryturę.

Można pracować i pobierać emeryturę jednocześnie.

Okresy pracy w Polsce i Norwegii mogą być łączone.

Wniosek o emeryturę należy złożyć z wyprzedzeniem.

Podatek od emerytury różni się od podatku od pensji.

Coraz więcej Polaków, którzy wyjechali do pracy w Norwegii kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu, zbliża się dziś do wieku emerytalnego. Wielu z nich wie, że „coś z Norwegii może się należeć”. Problem zaczyna się wtedy, gdy trzeba odpowiedzieć na konkretne pytania: od kiedy, ile, gdzie złożyć wniosek i czy opłaca się zrobić to od razu.

Norweska emerytura działa inaczej niż polska. Liczy się nie tylko wiek. Znaczenie mają też zarobki, lata pracy, czas w norweskim systemie, praca w Polsce lub innym kraju oraz moment złożenia wniosku.

Dlatego przed wysłaniem dokumentów warto sprawdzić swoją sytuację. Jeden zły termin może oznaczać niższą wypłatę przez długi czas.

Co to jest emerytura z Norwegii? Norweska emerytura państwowa nazywa się alderspensjon. Wypłaca ją NAV, czyli norweski urząd pracy i świadczeń.

Prawo do emerytury można wypracować, jeśli mieszkałeś albo pracowałeś w Norwegii i byłeś częścią norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych. NAV wskazuje też, że oprócz emerytury państwowej możesz mieć prawo do emerytury od pracodawcy albo do własnych oszczędności emerytalnych.

z NAV,

z emerytury od pracodawcy,

z prywatnych oszczędności,

z ZUS, jeśli pracowałeś też w Polsce. W praktyce Twoje pieniądze na emeryturze mogą pochodzić z kilku miejsc:

Od kiedy można pobierać emeryturę z NAV? Zasadniczo emeryturę z NAV można pobierać od miesiąca po ukończeniu 67 lat. W niektórych przypadkach można zacząć wcześniej, już od 62. roku życia. Trzeba jednak mieć wystarczająco wysokie uprawnienia. NAV podaje też jasno: wcześniejsze rozpoczęcie wypłaty oznacza niższą kwotę miesięczną, bo emerytura jest rozłożona na więcej lat.

To ważne. Nie zawsze opłaca się brać emeryturę od razu, tylko dlatego, że jest taka możliwość.

Czasem lepiej poczekać. Czasem lepiej dalej pracować. Czasem dobrym rozwiązaniem jest pobieranie tylko części emerytury. To trzeba policzyć przed decyzją.

Czy można pracować i pobierać norweską emeryturę? Tak. Można pracować i jednocześnie pobierać emeryturę państwową z NAV. NAV podaje, że praca obok emerytury nie obniża emerytury z folketrygden. Dalsza praca może też zwiększać przyszłe uprawnienia, a zarobki mogą być doliczane do emerytury aż do roku, w którym kończysz 75 lat.

To dobra wiadomość dla osób, które nie chcą od razu kończyć pracy. Można stopniowo przechodzić na emeryturę i dalej zarabiać.

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Czy trzeba brać pełną stawkę emerytury od razu? Nie. W Norwegii można pobierać pełną stawkę emerytury albo tylko jej część.

NAV pozwala wybrać poziom wypłaty: 20, 40, 50, 60, 80 albo 100 procent. Można więc pobierać część emerytury, a resztę zostawić na później. Można też pracować obok emerytury.

Przykład: ktoś nadal pracuje, ale chce już uruchomić część świadczenia. Wtedy może sprawdzić, czy lepiej pobierać 20, 40 albo 50 procent, czy poczekać z całością.

Tu nie ma jednej dobrej odpowiedzi dla wszystkich. Liczy się konkretna sytuacja.

Ile lat trzeba mieć w norweskim systemie? Wysokość emerytury z Norwegii zależy między innymi od tego, jak długo byłeś w norweskim systemie. Nie chodzi tylko o samą pracę. Liczy się też okres mieszkania w Norwegii albo członkostwa w folketrygden, czyli norweskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Pełny okres w norweskim systemie to 40 lat. Jeśli masz krótszy okres, emerytura może być niższa.

To nie znaczy jednak, że krótka praca w Norwegii nic nie daje. W nowych zasadach emerytalnych uprawnienia mogą naliczać się od pierwszej korony zarobku. Dlatego nawet kilka lat pracy w Norwegii warto sprawdzić.

Trzeba też uważać na stare informacje z internetu. Zasady różnią się w zależności od rocznika i historii pracy. Inaczej mogą być liczone osoby urodzone przed 1963 rokiem, inaczej osoby objęte nowszymi zasadami.

Pracowałeś w Polsce i w Norwegii? Te okresy mogą się liczyć razem Wielu Polaków ma za sobą pracę w dwóch krajach: kilka, kilkanaście albo kilkadziesiąt lat w Polsce i część życia zawodowego w Norwegii.

Przy emeryturach z kilku krajów działa zasada koordynacji. Oznacza to, że okresy pracy lub ubezpieczenia z różnych państw mogą być brane pod uwagę przy sprawdzaniu prawa do emerytury. NAV wskazuje, że okresy z krajów EOG mogą być łączone z okresem w Norwegii.

Ważne: to nie znaczy, że Polska i Norwegia wypłacą jedną wspólną emeryturę. Każdy kraj liczy swoją część według własnych zasad.

Jeśli pracowałeś w kilku krajach, w każdym z nich możesz mieć osobne prawa emerytalne. Każdy urząd sprawdza okresy pracy i oblicza swoją część świadczenia.

emeryturę z ZUS za okresy pracy w Polsce,

emeryturę z NAV za okresy pracy lub ubezpieczenia w Norwegii. W praktyce możesz więc mieć:

Mieszkasz w Polsce, a pracowałeś w Norwegii? Jeśli mieszkasz w Polsce, a pracowałeś w Norwegii, sprawa może przechodzić między urzędami. Co do zasady wniosek składa się w kraju, w którym mieszkasz, albo w kraju ostatniej pracy. Jeśli nie pracowałeś w kraju zamieszkania, urząd tego kraju może przekazać sprawę do kraju ostatniej pracy.

W takich sprawach warto zacząć wcześniej. Zaleca się szukać informacji co najmniej 6 miesięcy przed planowaną emeryturą, bo emerytura z kilku krajów może trwać dłużej.

Norweskie sprawy z okresami zagranicznymi też mogą potrwać dłużej, bo NAV może potrzebować dokumentów z innych krajów.

Kiedy złożyć wniosek do NAV? NAV zaleca złożenie wniosku o emeryturę 4 miesiące przed planowanym rozpoczęciem wypłaty. To ważne, bo emerytura z NAV może być wypłacona najwcześniej od miesiąca po otrzymaniu wniosku. Nie można złożyć wniosku później i dostać emerytury za wcześniejsze miesiące „wstecz”.

Mówiąc prosto: spóźnienie z wnioskiem może kosztować pieniądze.

Dlatego nie warto czekać do urodzin. Lepiej sprawdzić sytuację kilka miesięcy wcześniej.

Podatek też ma znaczenie Po rozpoczęciu pobierania emerytury może zmienić się karta podatkowa. NAV przypomina, że zasady podatkowe dla emerytury nie są takie same jak dla pensji. Jeśli nie zadbasz o prawidłową kartę podatkową, możesz mieć nieprawidłowe potrącenia. NAV wskazuje nawet, że bez zmiany karty podatkowej potrącenie może wynosić 30 procent.

To kolejny powód, żeby nie traktować emerytury tylko jako jednego formularza. Trzeba spojrzeć też na podatek.

Najczęstsze błędy przy emeryturze z Norwegii Największy błąd to złożenie wniosku bez sprawdzenia wariantów.

Ktoś wybiera wcześniejszą wypłatę, a potem okazuje się, że miesięczna kwota jest niższa, niż zakładał. Ktoś inny czeka zbyt długo z dokumentami i traci czas. Jeszcze ktoś inny zapomina o pracy w Polsce albo nie sprawdza emerytury od pracodawcy.

złożenie wniosku za wcześnie,

złożenie wniosku za późno,

brak sprawdzenia, czy opłaca się dalej pracować,

pominięcie okresów pracy w Polsce,

brak sprawdzenia emerytury od pracodawcy,

brak aktualnej karty podatkowej,

założenie, że NAV sam wybierze najkorzystniejszy wariant. Najczęstsze problemy to:

NAV wyda decyzję, ale to Ty wybierasz moment rozpoczęcia wypłaty. Dlatego warto wiedzieć, co wybierasz.

Co sprawdzić przed złożeniem wniosku? Od kiedy mogę pobierać emeryturę z Norwegii?

Czy mogę zacząć przed 67. rokiem życia?

Ile mogę dostać miesięcznie przy różnych datach startu?

Czy opłaca mi się dalej pracować?

Czy lepiej pobierać całość, czy tylko część emerytury?

Czy okresy pracy w Polsce są uwzględnione?

Czy mam emeryturę od pracodawcy?

Czy muszę zmienić kartę podatkową? Przed wysłaniem wniosku warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

To są pytania, które warto sprawdzić przed kliknięciem wniosku, nie po otrzymaniu decyzji.

Jak MultiNOR może pomóc? Jeśli pracowałeś w Norwegii i zbliżasz się do emerytury, możesz zacząć od kalkulacji emerytalnej. To nie jest obietnica konkretnej kwoty. To sprawdzenie Twojej sytuacji i wariantów przed złożeniem wniosku.

czy masz wypracowane prawa w Norwegii,

kiedy możesz zacząć pobierać emeryturę,

jak różne daty mogą wpływać na wypłatę,

czy praca w Polsce ma znaczenie,

jakie informacje warto przygotować przed wnioskiem,

czy sprawa wymaga dodatkowego sprawdzenia w NAV. W kalkulacji można sprawdzić między innymi: