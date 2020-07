Dobre prognozy NAV: o jedną czwartą mniej bezrobotnych

Wielu pracowników wraca do wykonywania swoich obowiązków po okresie pobytu na permitteringu. stock.adobe.com/standardowa/nejuras

W czerwcu, w porównaniu do maja, 4,5 tys. osób mniej zarejestrowało się w systemie Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej (NAV) jako w pełni bezrobotne. To spadek o 25 proc., czytamy w komunikacie prasowym urzędu.

Pod koniec czerwca w systemie NAV 272 400 osób zarejestrowało się jako: częściowo bezrobotne, w pełni bezrobotne, a także poszukujące pracy, co stanowi ok. 9,6 proc. siły roboczej w kraju. W sumie to o 83 tys. zarejestrowanych w systemie mniej w porównaniu do końca maja, stwierdza NAV w komunikacie z 3 lipca.



NAV podaje, że stopa bezrobocia brutto (suma osób bezrobotnych i poszukujących pracy) wyniosła 147 200, a liczba osób częściowo bezrobotnych - 125 200.

NAV informuje, że 10-15 proc.częściowo bezrobotnych pracowało średnio ponad 35 godzin w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Mniej odesłanych na permittering Cytowany w komunikacie Kjell Hugvik, dyrektor w NAV ds. pracy i usług, przyznaje, że do wykonywania swoich obowiązków służbowych wraca wiele osób, które - z powodu zamrożenia gospodarki wywołanego wybuchem epidemii - odesłano na permittering. W czerwcu bowiem na permitteringu przebywało ok. 37 tys. pracowników mniej niż w maju. - Obserwujemy również spadek liczby osób odesłanych na permittering w ostatnim czasie - przyznaje. Dodaje jednak, że stopa bezrobocia nadal znajduje się na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do sytuacji sprzed kryzysu.

Te branże wracają na właściwe tory NAV informuje, że we wszystkich grupach zawodowych spadła liczba bezrobotnych. Jednak największy spadek zaobserwowano zwłaszcza w turystyce i transporcie - liczba bezrobotnych zmniejszyła w tych branżach o 11,5 tys. osób. Pod koniec czerwca wskaźnik zatrudnionych w tych dwóch branżach wyniósł 12,2 proc. siły roboczej. Najniższy zaś odnotowano w służbie zdrowia - 1,4 proc. siły roboczej w kraju.



Urząd informuje też, że pod koniec czerwca stopa bezrobocia była najwyższa w grupie wiekowej 20-24 lata - stanowiła 7 proc. siły roboczej.

Poniżej: wykres przedstawia liczbę osób bezrobotnych w poszczególnych tygodniach 2020 roku. Widać, jak bezrobocie gwałtownie zaczęło rosnąć między tygodniem 11 a 14 - to właśnie wtedy rząd Norwegii zdecydował o wprowadzeniu surowych obostrzeń, zamrożeniu gospodarki i zamknięciu społeczeństwa w obawie przed epidemią covid-19.

screenshot nav.no

Marcowy kryzys Pod koniec marca w Norwegii przybyło 84 tys. bezrobotnych, co oznaczało wzrost o 128 proc. w porównaniu do początku tego samego miesiąca. Bezrobocie w pierwszych miesiącach trwania pandemii w Norwegii (przełom marca i kwietnia) porównywano do tego z czasów kryzysu w latach 30. XX wieku.