Drastyczny wzrost bezrobocia w Norwegii. Jest najwyższe od 90 lat

W porównaniu ze statystykami z 10 marca w ciągu tygodnia w Norwegii przybyło 84 tys. bezrobotnych – oznacza to wzrost o aż 128 proc. Zdaniem urzędu nie są to oczywiście regularne sezonowe zmiany, tylko efekt odesłania wielu pracowników na permittering w związku z kwarantanną i trudną sytuacją wielu firm spowodowaną epidemią koronawirusa.

Udowadniają to kolejne statystyki NAV – 17 marca do urzędu wpłynęło 63 700 nowych wniosków o zasiłek, z czego 3,8 tys. stanowiły aplikacje o regularne dagpenger, natomiast pozostałe 59,9 tys. złożyli pracownicy skierowani na tymczasowe zwolnienie. Od 12 marca o wsparcie finansowe z tytułu permittering poprosiło już 104,9 tys. osób zatrudnionych dotychczas w Norwegii.

Bez pracy może zostać 25 milionów ludzi

Dane NAV i NHO wskazują, że ostatni ta nagły skok bezrobocia miał miejsce w kraju fiordów wiosną 1993 roku, gdy bezrobotnymi stało się 6 proc. siły roboczej. Między 17 a 20 marca 2020 próg ten został przekroczony, a analitycy porównują obecny stan na norweskim rynku do sytuacji sprzed 90 lat.



Kryzys wywołany pandemią koronawirusa jest już widoczny nie tylko w Norwegii i nie stanowi jedynie problemu na polu zdrowia publicznego, lecz także ekonomii i rynku pracy. Według najnowszego raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych rozwinie się on do tego stopnia, że na świecie straci pracę nawet 25 milionów ludzi. Straty finansowe w związku z tym szacuje się na 8900 do 35000 miliardów koron. Analitycy wciąż jednak widzą szansę na ograniczenie szkód.