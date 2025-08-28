Zostałeś skierowany na permittering w Norwegii? Sprawdź, co robić krok po kroku

Permittering w Norwegii MultiNOR

Coraz więcej Polaków mieszkających w Norwegii otrzymuje od pracodawcy informację o tzw. permittering, czyli czasowym zawieszeniu pracy, inaczej mówiąc: postojowe. To sytuacja stresująca – nagle tracisz stały dochód, a rachunki i koszty życia pozostają takie same. Dobrą wiadomością jest to, że w Norwegii masz prawo do zasiłku z NAV, który ma zapewnić środki do życia w okresie postoju.



Poniżej znajdziesz praktyczny przewodnik krok po kroku – co zrobić od razu po skierowaniu na permittering.

1. Otrzymujesz pismo od pracodawcy Permittting nie odbywa się „na słowo”. Pracodawca musi wręczyć Ci pisemne zawiadomienie o zawieszeniu pracy – z podaną datą rozpoczęcia i przewidywanym okresem trwania. To dokument, który później przedkładasz w NAV.

2. Sprawdź, czy spełniasz warunki do zasiłku zasiłek dla osób kierowanych na permittering (tzw. dagpenger) tylko wtedy, gdy: Twój dochód w ostatnich 12 miesiącach lub 36 miesiącach przekroczył wymagany próg,

został złożony formalny wniosek wraz z dokumentami,

pozostajesz do dyspozycji rynku pracy (czyli np. możesz podjąć inną pracę w trakcie permitteringu, jeśli NAV Ci to zaproponuje). NAV przyznajedla osób kierowanych na(tzw. dagpenger) tylko wtedy, gdy:

3. Zarejestruj się jako poszukujący pracy Pierwszym praktycznym krokiem jest rejestracja w NAV jako osoba poszukująca pracy (Arbeidssøker). Możesz to zrobić online na stronie nav.no lub osobiście z oddziale NAV. To warunek konieczny, aby rozpocząć starania o dagpenger.

4. Złóż wniosek o zasiłek

Do wniosku dołączasz m.in.: umowę o pracę,

pismo o permitteringu,

ewentualnie: zaświadczenie o stałej rotacji, jeżeli chcesz przebywać w Polsce w trakcie permitteringu. Dla wielu osób najtrudniejsza część to poprawne wypełnienie formularzy NAV w języku norweskim. Błędy formalne często opóźniają wypłatę świadczeń. Dlatego wielu Polaków korzysta z pomocy ekspertów z Po rejestracji musisz wypełnić wniosek o dagpenger under permittering.Do wniosku dołączasz m.in.:Dla wielu osób najtrudniejsza część to poprawne wypełnienie formularzy NAV w języku norweskim. Błędy formalne często opóźniają wypłatę świadczeń. Dlatego wielu Polaków korzysta z pomocy ekspertów z MultiNOR , którzy zajmują się przygotowaniem dokumentacji i komunikacją z NAV.

5. Pamiętaj o meldunkach i kartach meldekort Po złożeniu wniosku Twoje obowiązki się nie kończą. Musisz regularnie wysyłać karty meldunkowe (meldekort) do NAV – najczęściej co dwa tygodnie. Na kartach deklarujesz, czy pracowałeś, szukałeś pracy, byłeś chory itp. Brak meldekort w terminie = brak wypłaty zasiłku.

6. Kontroluj swoje wypłaty i status wniosku NAV potrzebuje czasu na rozpatrzenie Twojej sprawy, ale Ty możesz na bieżąco sprawdzać status w systemie online. Jeżeli zauważysz, że decyzja się przeciąga lub brakuje jakiegoś dokumentu – lepiej reagować od razu, aby uniknąć przerw w wypłatach.

7. Pomyśl o planie na przyszłość dagpenger zacząć myśleć o alternatywach – innej pracy, Permittting ma zwykle charakter tymczasowy, ale nie zawsze pracodawca przywraca wszystkich pracowników na etat. Dlatego dobrze jest już w trakcie korzystania zzacząć myśleć o alternatywach – innej pracy, dodatkowych kwalifikacjach czy kursach.

Podsumowanie Permittting nie oznacza, że zostajesz bez środków do życia. Warunkiem jest jednak szybka reakcja: rejestracja w NAV, złożenie wniosku o dagpenger i systematyczne wysyłanie kart meldunkowych. Procedura bywa skomplikowana, szczególnie dla obcokrajowców – dlatego tak wielu Polaków korzysta z pomocy Multinor, aby wszystko przebiegło sprawnie i bez stresu.