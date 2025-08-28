Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Praca i prawo pracy

Zostałeś skierowany na permittering w Norwegii? Sprawdź, co robić krok po kroku

Redakcja

28 sierpnia 2025 15:42

Kopiuj link
Zostałeś skierowany na permittering w Norwegii? Sprawdź, co robić krok po kroku

Permittering w Norwegii MultiNOR

Coraz więcej Polaków mieszkających w Norwegii otrzymuje od pracodawcy informację o tzw. permittering, czyli czasowym zawieszeniu pracy, inaczej mówiąc: postojowe. To sytuacja stresująca – nagle tracisz stały dochód, a rachunki i koszty życia pozostają takie same. Dobrą wiadomością jest to, że w Norwegii masz prawo do zasiłku z NAV, który ma zapewnić środki do życia w okresie postoju.

Poniżej znajdziesz praktyczny przewodnik krok po kroku – co zrobić od razu po skierowaniu na permittering.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

OSLO. Od 400nok/h. Ale minimum 600NOK za wyjazd.

Zasiłek rodzinny i opiekuńczy w Norwegii

TRANSPORT AUT TRAKTORY PROMOCJA 4000 Kr Oslo Polska

Ogłoszenia MojaNorwegia

1. Otrzymujesz pismo od pracodawcy

Permittting nie odbywa się „na słowo”. Pracodawca musi wręczyć Ci pisemne zawiadomienie o zawieszeniu pracy – z podaną datą rozpoczęcia i przewidywanym okresem trwania. To dokument, który później przedkładasz w NAV.

2. Sprawdź, czy spełniasz warunki do zasiłku

NAV przyznaje zasiłek dla osób kierowanych na permittering (tzw. dagpenger) tylko wtedy, gdy:
  • Twój dochód w ostatnich 12 miesiącach lub 36 miesiącach przekroczył wymagany próg,
  • został złożony formalny wniosek wraz z dokumentami,
  • pozostajesz do dyspozycji rynku pracy (czyli np. możesz podjąć inną pracę w trakcie permitteringu, jeśli NAV Ci to zaproponuje).

3. Zarejestruj się jako poszukujący pracy

Pierwszym praktycznym krokiem jest rejestracja w NAV jako osoba poszukująca pracy (Arbeidssøker). Możesz to zrobić online na stronie nav.no lub osobiście z oddziale NAV. To warunek konieczny, aby rozpocząć starania o dagpenger.

4. Złóż wniosek o zasiłek

Po rejestracji musisz wypełnić wniosek o dagpenger under permittering.
Do wniosku dołączasz m.in.:
  • umowę o pracę,
  • pismo o permitteringu,
  • ewentualnie: zaświadczenie o stałej rotacji, jeżeli chcesz przebywać w Polsce w trakcie permitteringu.
Dla wielu osób najtrudniejsza część to poprawne wypełnienie formularzy NAV w języku norweskim. Błędy formalne często opóźniają wypłatę świadczeń. Dlatego wielu Polaków korzysta z pomocy ekspertów z MultiNOR, którzy zajmują się przygotowaniem dokumentacji i komunikacją z NAV.
Zapytaj o zasiłek dla osób skierowanych na permittering

5. Pamiętaj o meldunkach i kartach meldekort

Po złożeniu wniosku Twoje obowiązki się nie kończą. Musisz regularnie wysyłać karty meldunkowe (meldekort) do NAV – najczęściej co dwa tygodnie. Na kartach deklarujesz, czy pracowałeś, szukałeś pracy, byłeś chory itp. Brak meldekort w terminie = brak wypłaty zasiłku.

6. Kontroluj swoje wypłaty i status wniosku

NAV potrzebuje czasu na rozpatrzenie Twojej sprawy, ale Ty możesz na bieżąco sprawdzać status w systemie online. Jeżeli zauważysz, że decyzja się przeciąga lub brakuje jakiegoś dokumentu – lepiej reagować od razu, aby uniknąć przerw w wypłatach.

7. Pomyśl o planie na przyszłość

Permittting ma zwykle charakter tymczasowy, ale nie zawsze pracodawca przywraca wszystkich pracowników na etat. Dlatego dobrze jest już w trakcie korzystania z dagpenger zacząć myśleć o alternatywach – innej pracy, dodatkowych kwalifikacjach czy kursach.

Podsumowanie

Permittting nie oznacza, że zostajesz bez środków do życia. Warunkiem jest jednak szybka reakcja: rejestracja w NAV, złożenie wniosku o dagpenger i systematyczne wysyłanie kart meldunkowych. Procedura bywa skomplikowana, szczególnie dla obcokrajowców – dlatego tak wielu Polaków korzysta z pomocy Multinor, aby wszystko przebiegło sprawnie i bez stresu.
❤️ 0
😂 0
😢 0
😠 0
😮 0
Permittering w Norwegii: odbierz zasiłek
Uzyskaj ponad 60 % pensji przy brakach zleceń — wniosek online w 5 min!
reklama

Moja Norwegia poleca

Stillas utleie As Polski Psychotraumatolog w Oslo FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Troll Rental 2 Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Masaż Szkolenia Online 96015 Prace ziemne, wykopy, asfaltowanie Polski adwokat - darmowa pomoc prawna Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych Pedzik transport ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN
Cała Norwegia
Praca w KL-Bygg AS
Przejdź do ogłoszenia
Praca w KL-Bygg AS
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.