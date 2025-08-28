Zostałeś skierowany na permittering w Norwegii? Sprawdź, co robić krok po kroku
28 sierpnia 2025 15:42
Permittering w Norwegii MultiNOR
Poniżej znajdziesz praktyczny przewodnik krok po kroku – co zrobić od razu po skierowaniu na permittering.
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
1. Otrzymujesz pismo od pracodawcy
2. Sprawdź, czy spełniasz warunki do zasiłku
- Twój dochód w ostatnich 12 miesiącach lub 36 miesiącach przekroczył wymagany próg,
- został złożony formalny wniosek wraz z dokumentami,
- pozostajesz do dyspozycji rynku pracy (czyli np. możesz podjąć inną pracę w trakcie permitteringu, jeśli NAV Ci to zaproponuje).
3. Zarejestruj się jako poszukujący pracy
4. Złóż wniosek o zasiłek
Do wniosku dołączasz m.in.:
- umowę o pracę,
- pismo o permitteringu,
- ewentualnie: zaświadczenie o stałej rotacji, jeżeli chcesz przebywać w Polsce w trakcie permitteringu.
5. Pamiętaj o meldunkach i kartach meldekort
6. Kontroluj swoje wypłaty i status wniosku
7. Pomyśl o planie na przyszłość
Podsumowanie
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz