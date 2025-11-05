Strona korzysta z plików cookies

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

UE przyjmuje nowe cele klimatyczne. Norwegia blisko unijnego kursu

Redakcja

05 listopada 2025 10:45

Kopiuj link
UE przyjmuje nowe cele klimatyczne. Norwegia blisko unijnego kursu

Emisje gazów cieplarnianych mają spaść o 90 proc. do 2040 roku. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Ministrowie środowiska osiągnęli porozumienie w sprawie nowych celów klimatycznych. Do 2040 roku emisje gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej mają zostać zredukowane o 90 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Uzgodnione cele nie są jeszcze ostateczne – wymagają zatwierdzenia przez Parlament Europejski. Jednocześnie Unia zapowiedziała przedstawienie swoich planów na rok 2035, które zakładają redukcję emisji od 66,25 do 72,5 proc. względem poziomu z 1990 roku.

Ostateczne wartości mają zostać ogłoszone podczas listopadowego szczytu COP30. Działanie to jest odpowiedzią na apel ONZ, która poprosiła wszystkie kraje o aktualizację planów klimatycznych przed spotkaniem w Brazylii.
Rewolucja w budownictwie. Norwegia testuje beton, o którym marzy cały świat

Trudne negocjacje w Brukseli. Spór o koszty i przemysł

Komisja Europejska już latem zaproponowała redukcję emisji o 90 proc., jednak spotkało się to z oporem części krajów, w tym Włoch, Francji, Polski, Węgier i Czech. Z kolei Holandia, Szwecja i Hiszpania popierały ambitniejsze działania na rzecz klimatu. Głównym punktem sporu były koszty transformacji oraz wpływ nowych regulacji na przemysł, energetykę i sektor obronny.
Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, jednak musi implementować większość europejskich regulacji.

Fot. Fotolia

Norwegia a cele klimatyczne UE

Choć Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, pozostaje blisko związana z unijną polityką klimatyczną poprzez Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Oslo od lat współpracuje z Brukselą w zakresie redukcji emisji i handlu uprawnieniami do CO₂.

Norwegia przyjęła podobny cel redukcji – ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku – oraz prowadzi własny system wsparcia dla zielonych technologii. Odgrywa również ważną rolę jako dostawca energii odnawialnej, szczególnie w sektorze hydroenergetycznym. Współpraca Norwegii z UE ma znaczenie strategiczne dla osiągnięcia wspólnych celów klimatycznych w Europie.

Norweskie inwestycje w wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz rozwój zielonego wodoru są oceniane w Brukseli jako istotny wkład w realizację unijnych ambicji. Norwegia uczestniczy również w przygotowaniach do COP30, gdzie ma zaprezentować aktualizację swojego narodowego planu klimatycznego.
Na zdjęciu: zakład produkcyjny w Pasvikelva (2021).

Fot. Paul Eric Aspholm/NIBIO

Możliwość zakupu klimatycznych kwot emisji

Zgodnie z osiągniętym porozumieniem państwa członkowskie będą mogły pokryć do 5 proc. swoich redukcji poprzez zakup zagranicznych kwot emisji. W praktyce oznacza to, że europejski przemysł będzie musiał ograniczyć emisje o 85 proc.

Wopke Hoekstra, unijny komisarz ds. klimatu, podkreślił, że Unia musi połączyć działania na rzecz ochrony środowiska z utrzymaniem konkurencyjności gospodarki. Jak dodał, równowaga między ekologią, przemysłem i niezależnością energetyczną będzie kluczowa w nadchodzących latach.
Koniec z wysyłką do Niemiec. Norwegia przerobi wszystko w kraju

Raport ONZ: świat wciąż daleki od celów Porozumienia Paryskiego

Najnowszy raport Programu Środowiskowego ONZ wskazuje, że świat pozostaje daleko od realizacji założeń Porozumienia Paryskiego. Nawet jeśli wszystkie kraje wypełnią swoje obecne zobowiązania, globalne ocieplenie może przekroczyć 2 stopnie Celsjusza.

W obliczu tych prognoz nowe cele Unii Europejskiej mają być wyraźnym sygnałem dla społeczności międzynarodowej przed COP30, że UE zamierza utrzymać kurs na neutralność klimatyczną mimo rosnących wyzwań gospodarczych i politycznych.
