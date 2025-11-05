UE przyjmuje nowe cele klimatyczne. Norwegia blisko unijnego kursu
05 listopada 2025 10:45
Emisje gazów cieplarnianych mają spaść o 90 proc. do 2040 roku. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Ostateczne wartości mają zostać ogłoszone podczas listopadowego szczytu COP30. Działanie to jest odpowiedzią na apel ONZ, która poprosiła wszystkie kraje o aktualizację planów klimatycznych przed spotkaniem w Brazylii.
Trudne negocjacje w Brukseli. Spór o koszty i przemysł
Norwegia nie należy do Unii Europejskiej, jednak musi implementować większość europejskich regulacji.Fot. Fotolia
Norwegia a cele klimatyczne UE
Norwegia przyjęła podobny cel redukcji – ograniczenie emisji o co najmniej 55 proc. do 2030 roku – oraz prowadzi własny system wsparcia dla zielonych technologii. Odgrywa również ważną rolę jako dostawca energii odnawialnej, szczególnie w sektorze hydroenergetycznym. Współpraca Norwegii z UE ma znaczenie strategiczne dla osiągnięcia wspólnych celów klimatycznych w Europie.
Norweskie inwestycje w wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz rozwój zielonego wodoru są oceniane w Brukseli jako istotny wkład w realizację unijnych ambicji. Norwegia uczestniczy również w przygotowaniach do COP30, gdzie ma zaprezentować aktualizację swojego narodowego planu klimatycznego.
Możliwość zakupu klimatycznych kwot emisji
Wopke Hoekstra, unijny komisarz ds. klimatu, podkreślił, że Unia musi połączyć działania na rzecz ochrony środowiska z utrzymaniem konkurencyjności gospodarki. Jak dodał, równowaga między ekologią, przemysłem i niezależnością energetyczną będzie kluczowa w nadchodzących latach.
Raport ONZ: świat wciąż daleki od celów Porozumienia Paryskiego
W obliczu tych prognoz nowe cele Unii Europejskiej mają być wyraźnym sygnałem dla społeczności międzynarodowej przed COP30, że UE zamierza utrzymać kurs na neutralność klimatyczną mimo rosnących wyzwań gospodarczych i politycznych.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz