Koniec z wysyłką do Niemiec. Norwegia przerobi wszystko w kraju
05 listopada 2025 09:54
Zakład stworzy nowe miejsca pracy i przyczyni się do rozwoju branży. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa
Wyróżnione ogłoszeniaWięcej
Ogłoszenia MojaNorwegia
Posegregowane tworzywa są następnie sprzedawane jako surowiec. Do tej pory odpady z norweskich gospodarstw domowych trafiały głównie do Niemiec. Przeniesienie procesu sortowania do Norwegii ma zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu odpadami.
Norwegowie mówią o etyce i moralności
Badaczka podkreśla również, że dzięki temu proces recyklingu stanie się bardziej przejrzysty dla producentów i konsumentów. Może to przyczynić się do większego zaangażowania społeczeństwa w segregację odpadów. Mimo transportu plastiku z północy kraju do Indre Østfold, emisje są mniejsze niż w przypadku wcześniejszego eksportu do Niemiec.
W Norwegii w 2021 r. wygenerowano szacunkowo ok. 620 000 ton plastiku – mniej niż 30 proc. z tej ilości zostało poddane odzyskowi materiałowemu.Fot. Pixabay
Nowe miejsca pracy i rozwój sektora recyklingu
Liczba pracowników wzrośnie z 12 do 25, a w przyszłości nawet do 35 osób. Karl Johan Ingvaldsen zapowiada dalszy rozwój centrum i zwiększanie ilości przetwarzanego plastiku. Celem jest stworzenie samowystarczalnego krajowego systemu recyklingu tworzyw sztucznych.
Raport Norwegia
Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.
Jeszcze nikt nie skomentowałNapisz pierwszy komentarz