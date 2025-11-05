Koniec z wysyłką do Niemiec. Norwegia przerobi wszystko w kraju

Zakład stworzy nowe miejsca pracy i przyczyni się do rozwoju branży. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia uruchomiła nowoczesny zakład do sortowania plastiku w Holtskog Næringspark w Indre Østfold. Nowe centrum, o powierzchni ponad 13 tys. metrów kwadratowych, będzie obsługiwać odpady plastikowe z całego kraju. Docelowo ma przetwarzać nawet 90 tys. ton plastiku rocznie. To pierwszy tego typu obiekt w granicach kraju.

Dyrektor generalny Plastretur, Karl Johan Ingvaldsen, podkreśla, że jest to „najbardziej zaawansowany na świecie zakład sortowania opakowań plastikowych". Nowoczesne linie technologiczne umożliwiają rozdzielanie odpadów na dziesięć różnych typów plastiku.



Posegregowane tworzywa są następnie sprzedawane jako surowiec. Do tej pory odpady z norweskich gospodarstw domowych trafiały głównie do Niemiec. Przeniesienie procesu sortowania do Norwegii ma zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu odpadami.

Norwegowie mówią o etyce i moralności Cecilia Askham z Norweskiego Instytutu Badań nad Zrównoważonym Rozwojem (NORSUS) uważa, że decyzja o krajowym sortowaniu plastiku jest moralnie i etycznie uzasadniona. Norwegia powinna samodzielnie zajmować się odpadami powstającymi na jej terytorium.



Badaczka podkreśla również, że dzięki temu proces recyklingu stanie się bardziej przejrzysty dla producentów i konsumentów. Może to przyczynić się do większego zaangażowania społeczeństwa w segregację odpadów. Mimo transportu plastiku z północy kraju do Indre Østfold, emisje są mniejsze niż w przypadku wcześniejszego eksportu do Niemiec.

W Norwegii w 2021 r. wygenerowano szacunkowo ok. 620 000 ton plastiku – mniej niż 30 proc. z tej ilości zostało poddane odzyskowi materiałowemu.Fot. Pixabay

Nowe miejsca pracy i rozwój sektora recyklingu Zakład działa w trybie testowym od końca kwietnia, a pełną operacyjność osiągnie 5 listopada. Obecnie pracuje w systemie jednozmianowym, jednak od 2026 roku planowane jest uruchomienie dwóch zmian, co pozwoli zwiększyć wydajność produkcji.



Liczba pracowników wzrośnie z 12 do 25, a w przyszłości nawet do 35 osób. Karl Johan Ingvaldsen zapowiada dalszy rozwój centrum i zwiększanie ilości przetwarzanego plastiku. Celem jest stworzenie samowystarczalnego krajowego systemu recyklingu tworzyw sztucznych.

Nowe centrum w Indre Østfold to ważny krok w kierunku uniezależnienia Norwegii od zagranicznych zakładów przetwarzania. Dzięki krajowemu sortowaniu plastik stanie się cennym surowcem wtórnym dla norweskiego przemysłu. Rozwój takiej infrastruktury może przyczynić się do ograniczenia importu nowych tworzyw, redukcji emisji CO₂ i wzrostu gospodarki opartej na recyklingu.