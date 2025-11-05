Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Aktualności

Koniec z wysyłką do Niemiec. Norwegia przerobi wszystko w kraju

Redakcja

05 listopada 2025 09:54

Kopiuj link
Koniec z wysyłką do Niemiec. Norwegia przerobi wszystko w kraju

Zakład stworzy nowe miejsca pracy i przyczyni się do rozwoju branży. Fot. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia uruchomiła nowoczesny zakład do sortowania plastiku w Holtskog Næringspark w Indre Østfold. Nowe centrum, o powierzchni ponad 13 tys. metrów kwadratowych, będzie obsługiwać odpady plastikowe z całego kraju. Docelowo ma przetwarzać nawet 90 tys. ton plastiku rocznie. To pierwszy tego typu obiekt w granicach kraju.

Wyróżnione ogłoszenia

Więcej

Twój terapeuta w Norwegii

SPRZEDAŻ CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH - TRANSPORT PACZEK

AA Norwegia - Masz problem z alkoholem? Możesz sobie pomóc!

Ogłoszenia MojaNorwegia

Dyrektor generalny Plastretur, Karl Johan Ingvaldsen, podkreśla, że jest to „najbardziej zaawansowany na świecie zakład sortowania opakowań plastikowych". Nowoczesne linie technologiczne umożliwiają rozdzielanie odpadów na dziesięć różnych typów plastiku.

Posegregowane tworzywa są następnie sprzedawane jako surowiec. Do tej pory odpady z norweskich gospodarstw domowych trafiały głównie do Niemiec. Przeniesienie procesu sortowania do Norwegii ma zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu odpadami.
Nowe doniesienia z Norwegii. Fiordy mogą pomóc... w walce z ociepleniem klimatu

Norwegowie mówią o etyce i moralności

Cecilia Askham z Norweskiego Instytutu Badań nad Zrównoważonym Rozwojem (NORSUS) uważa, że decyzja o krajowym sortowaniu plastiku jest moralnie i etycznie uzasadniona. Norwegia powinna samodzielnie zajmować się odpadami powstającymi na jej terytorium.

Badaczka podkreśla również, że dzięki temu proces recyklingu stanie się bardziej przejrzysty dla producentów i konsumentów. Może to przyczynić się do większego zaangażowania społeczeństwa w segregację odpadów. Mimo transportu plastiku z północy kraju do Indre Østfold, emisje są mniejsze niż w przypadku wcześniejszego eksportu do Niemiec.
W Norwegii w 2021 r. wygenerowano szacunkowo ok. 620 000 ton plastiku – mniej niż 30 proc. z tej ilości zostało poddane odzyskowi materiałowemu.

W Norwegii w 2021 r. wygenerowano szacunkowo ok. 620 000 ton plastiku – mniej niż 30 proc. z tej ilości zostało poddane odzyskowi materiałowemu.Fot. Pixabay

Nowe miejsca pracy i rozwój sektora recyklingu

Zakład działa w trybie testowym od końca kwietnia, a pełną operacyjność osiągnie 5 listopada. Obecnie pracuje w systemie jednozmianowym, jednak od 2026 roku planowane jest uruchomienie dwóch zmian, co pozwoli zwiększyć wydajność produkcji.

Liczba pracowników wzrośnie z 12 do 25, a w przyszłości nawet do 35 osób. Karl Johan Ingvaldsen zapowiada dalszy rozwój centrum i zwiększanie ilości przetwarzanego plastiku. Celem jest stworzenie samowystarczalnego krajowego systemu recyklingu tworzyw sztucznych.
Toksyczne dziedzictwo fiordu. Naukowcy ostrzegają przed zanieczyszczeniem
Nowe centrum w Indre Østfold to ważny krok w kierunku uniezależnienia Norwegii od zagranicznych zakładów przetwarzania. Dzięki krajowemu sortowaniu plastik stanie się cennym surowcem wtórnym dla norweskiego przemysłu. Rozwój takiej infrastruktury może przyczynić się do ograniczenia importu nowych tworzyw, redukcji emisji CO₂ i wzrostu gospodarki opartej na recyklingu.
0
0
0
0
0

Moja Norwegia poleca

Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Stillas utleie As
Nordland (Norwegia), Narvik
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik
Przejdź do ogłoszenia
Cieśla konstrukcyjny / Stolarz – Narvik Masaż
Viken, Drammen
Praca dla pracowników budowlanych
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla pracowników budowlanych Opony Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND FAGBREV w języku polskim! - Rozwijaj swoją karierę w Norwegii z D&A Spesialistene AS Pedzik transport Szkolenia Online 96015
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo
Oslo, okręg miasta
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi
Przejdź do ogłoszenia
Hurtownia materiałów budowlanych | Sprzedaż okien i drzwi Polski Psychotraumatolog w Oslo
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2025. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.