Polak? „Budowlaniec, pijak i homofob”. Stereotypy w Norwegii wciąż żywe

Na stereotypy narażeni są przede wszystkim mężczyźni z Polski przyjeżdżający do Norwegii w celach zarobkowych.

– Stereotypy dotyczące imigrantów z Polski są szeroko rozpowszechnione w norweskim społeczeństwie – wynika z badań Kelly’ego Fishera. Amerykanin, w ramach pracy magisterskiej, analizował postrzeganie w Norwegii mężczyzn pochodzących z Polski. Do najpopularniejszych uprzedzeń należy przypisywanie Polakom zatrudnienia w branży budowlanej.

Wyniki badania w styczniu 2023 roku przedstawiono za pośrednictwem Kilden – norweskiego centrum zajmującego się kwestiami płci i równości. Fisher zwrócił uwagę, że w Polsce i Norwegii odmiennie postrzegana jest rola mężczyzny w społeczeństwie. Nad Wisła normą ma być postrzeganie ich jako twardych i silnych, co nie jest zauważalne w kraju fiordów. Imigranci z Polski przyznali, że zdziwiło ich norweskie podejście do spotkań towarzyskich. – W restauracji często dzieli się rachunek. Niektórzy z moich rozmówców uznali to za coś pozytywnego, inni byli zdezorientowani i niepewni, jak odnieść się w takiej sytuacji do kobiety – skomentował analizę Amerykanin.

Praca magisterska Kelly’ego Fishera powstała w 2021 roku w Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią na Uniwersytecie w Oslo. Na potrzeby badania Fisher przeprowadził wywiady z dziesięcioma młodymi, nieżonatymi mężczyznami z Polski w wieku od 22 do 40 lat, którzy wyemigrowali do Norwegii.

Uczestnicy badania mieszkali w Oslo. Różnili się wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Jak precyzuje twórca analizy, niektórzy mieli tytuł magistra, na przykład z prawa lub antropologii. Część z nich nie posiadała wykształcenia wyższego. Długość zamieszkania w Norwegii wahała się od sześciu miesięcy do 10 lat. Różne było także ich zatrudnienie – m.in. gastronomia, sektor IT, branża budowlana.

Polacy ofiarami dyskryminacji i negatywnych stereotypów Autor pracy przyznał, że do wyboru tematu poświęconego Polakom skłoniła go rozmowa z jedną z Norweżek. Odbył z nią dyskusję przed rozpoczęciem studiów, której temat dotyczył m.in. remontu. – Nie jesteś Polakiem, ale nadal możesz pomalować mój dom – usłyszał Amerykanin. – Tym, co mnie zaskoczyło w tym komentarzu, był swobodny sposób, w jaki to powiedziała – komentuje mężczyzna. Dodał, że w ciągu następnych miesięcy usłyszał podobne wypowiedzi dotyczące imigrantów z Polski. Zwrócił też uwagę, że jako Amerykanin znajduje się w Norwegii na uprzywilejowanej pozycji.

Ponad ⅔ spośród 120 tys. polskich imigrantów przebywających w Norwegii to mężczyźni.





Polacy za dużo piją,

Polacy za dużo palą,

Polacy dużo przeklinają,

Polacy mieszkają po 10 osób w jednym pokoju,

Polacy są konserwatywni i homofobiczni.

Dwóch rozmówców przyznało, że spotkało się z dyskryminacją wynikającą jedynie z polskiego pochodzenia. Mężczyźni próbujący umówić się na randkę z Norweżką narzekali, że te odrzucały ich ze względu na narodowość. Z analizy wynika, że najczęstszym stereotypem, z którym spotykają się Polacy w Norwegii, jest kwestia zatrudnienia w branży budowlanej. – Niektórych Norwegów nawet dziwi fakt, że mężczyźni z Polski nie pracują w budowlance – komentuje Fisher. Uczestnicy badania dodali, że kwestia stereotypu Polaka-budowlańca niesie ze sobą kolejne uprzedzenia. Imigranci spotkali się z określeniami:Dwóch rozmówców przyznało, że spotkało się z dyskryminacją wynikającą jedynie z polskiego pochodzenia. Mężczyźni próbujący umówić się na randkę z Norweżką narzekali, że te odrzucały ich ze względu na narodowość.

Nie tylko za pracą Kelly Fisher zwrócił także uwagę, że kwestia migracji – szczególnie z uwzględnieniem perspektywy płci – pozostaje niedokładnie zbadanym obszarem w ujęciu naukowym. Przyznał, że błędem jest przyjęcie, że mężczyźni z Polski emigrują do Norwegii jedynie w celach zarobkowych lub ściśle zawodowych. Zaznaczył jednak, że w procesie ważne jest ujęcie płci. – Dla niektórych osób ważne było również spróbowanie życia w nowym miejscu, odkrywanie nowych przygód i poznawanie nowej kultury – poinformował na łamach Kilden. Polacy wyjeżdżają do Norwegii m.in. w celu rozpoczęcia nowego życia. Ważne jest dla nich inne podejście do męskości. – Jeden z mężczyzn opowiedział mi, jak bardzo odczuwał presję, by się ożenić, mieć dzieci i kupić dom w Polsce. Dla niego przeprowadzka do Norwegii była szansą na inny wybór – podaje przykład Fisher.

Rozmówcy Amerykanina przyznali, że relacje kobieta-mężczyzna są odmienne w Polsce i Norwegii.

Kwestia dyskryminowania Polaków jest jednym z głównych minusów, wymienianych przez imigrantów znad Wisły, pytanych o jakość życia w Norwegii. W ankiecie, którą MojaNorwegia.pl przeprowadziła na przełomie 2022 i 2023 roku, niektórzy przyznali, że boją się norweskiego nacjonalizmu i “drugiego Breivika”, a także rasizmu i dyskryminacji. Dystans i przejawy dyskryminacji mają być obecne także w podejściu do innych cudzoziemców.

