Święto kultury i tożsamości, czyli dzień narodowy Saamów. Jak wyrażali siebie w sztuce i rzemiośle?

6 lutego Saamowie, liczący kilkadziesiąt tysięcy osób, rdzenny lud Północy zamieszkujący tereny Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji, obchodzi święto narodowe. Datę tę wybrano dla upamiętnienia pierwszego zgromadzenia, które odbyło się w Tråante (obecnie Trondheim) w 1917 r. Mówi się, że właśnie tego dnia „Saamowie po raz pierwszy obudzili się, aby współpracować jako jeden naród”.

Współcześnie Saamowie na terenach trzech z czterech państw, w których żyją, mają swoje organy polityczne w postaci saamskich parlamentów. Ich siedziby to Karasjok w Norwegii, Kiruna w Szwecji i Inari w Finlandii. Poza tym mogą swobodnie mówić swoimi językami, przywdziewać strój narodowy czy wykonywać joik, tradycyjny saamski śpiew (często bez słów). 6 lutego w wielu miejscach Północy dumnie powiewa saamska flaga. Okrąg umieszczony na jej środku ma oznaczać ciągłość trwania. Dwa kolory okręgu również mają znaczenie. Czerwony symbolizuje tutaj słońce, a niebieski – księżyc. Zielony odsyła do natury, z którą Saamowie są nierozerwalnie związani, natomiast żółty symbolizuje słońce.

Była to więc sztuka spleciona z potrzebami życia. Przetrwała do dziś, można się jej i o niej uczyć nawet na poziomie studiów doktoranckich, z tym że obecnie jej aspekt użytkowy jest dużo mniej istotny niż artystyczny.

A za szwedzką granicą

Również na terenie Szwecji żył w podobnym czasie saamski artysta o bardzo ciekawej biografii, Nils Nilsson Skum (1872-1951). Sztuką zaczął się na poważnie zajmować już w dojrzałym wieku, po tym, jak padło wiele spośród jego reniferów. Żył w malutkiej wiosce, a mimo to już za życia Skuma jego dzieła pokazano na wystawie w Paryżu. Ponadto w dużej mierze po to, by fani mogli go odwiedzać, a on sam – uczestniczyć w krajowym i zagranicznym życiu artystycznym, szwedzkie państwo stworzyło w okolicach jego domu stację kolejową.