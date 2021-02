Dyskryminowani przez lata, teraz mogą wreszcie żyć po swojemu. Samowie obchodzą dziś święto narodowe

6 lutego to najważniejsza data w roku dla samskiej społeczności. Tego właśnie dnia 1917 roku odbył się pierwszy Kongres, na którym norwescy i szwedzcy Samowie podjęli decyzję o współpracy ponad granicami, by znaleźć rozwiązanie dla wspólnych problemów. Od 2004 roku Samenes nasjonaldag jest także urzędowym świętem w Norwegii. Jednak dzieje Samów w Skandynawii przez lata naznaczone były dyskryminacją i poniżeniem.

Samowie (Saami lub Sámi) to rdzenni mieszkańcy Skandynawii zamieszkujący północną Norwegię, Szwecję, Finlandię i część terenów Rosji, czyli region kulturowy nazywany Laponią. Zaczęli się tu osiedlać ok. 11 tys. lat temu. Obecnie – według szacunków – spośród ok. 100 tys. Samów zamieszkujących tereny od Jämtlands Län w Szwecji, przez Norwegię Północną i Finlandię aż po Półwysep Kolski w Rosji, ok. 40 tys. mieszka w Norwegii.



Co ciekawe, niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nazwanie Sama per Lapończykiem będzie dla niego obraźliwe, ponieważ kojarzy się z polityką wynaradawiania, jaką rządy krajów skandynawskich prowadziły wobec Samów aż do czasów współczesnych.