Domowe portale do zaświatów, niewolnicy jak rodzina i małżeńskie biznesy: tego mogliście nie wiedzieć o wikingach

Popularność wikingów zarówno na polu naukowym, jak i popkulturowym nie słabnie od lat, czego dowodzą chociażby sukcesy inspirowanych ich dziejami seriali czy filmów. Kolejne wykopaliska archeologiczne dostarczają zaś nowych informacji o wikińskiej kulturze i pomagają dokładniej odtworzyć historię ludu oraz panujące w nim zależności i rytuały.

Wikingowie to jednak nie tylko zdobywcy, wojownicy i konstruktorzy, a odkrycia obejmują nie tylko łodzie, broń czy miejsca pochówku. Sporo powiedzą nam o nich również wikińskie domy. Okazuje się bowiem, że nie były to apolityczne i neutralne przestrzenie kojarzone z rodzinną harmonią. Bynajmniej, a to m.in. dlatego, że wiązały się z hierarchią i… światem zmarłych.