Rynek nieruchomości w Norwegii w 2026 – czy warto kupić własne mieszkanie?
10 lutego 2026 07:50
Duże zainteresowanie zakupem nieruchomości na początku roku
Początek roku to okres, w którym obserwujemy wyraźnie większą liczbę zapytań o zdolność kredytową i promesy. Polacy w Norwegii coraz częściej myślą długoterminowo — porównują koszty najmu z ratą kredytu i dochodzą do wniosku, że własne mieszkanie daje większą stabilność. Wiele osób chce być przygotowanych finansowo jeszcze zanim ruszy na oglądanie nieruchomości”
Jak obecnie wygląda rynek nieruchomości w Norwegii?
- W największych miastach, takich jak Oslo, Bergen, Stavanger czy Trondheim, ceny nieruchomości wciąż rosną, a średnie ceny w 2026 r. pozostają wysokie. Podaż nowych domów jest ograniczona, co wspiera wzrost cen.
- Eksperci wskazują, że rynek jest trochę „na korzyść sprzedających”, szczególnie w obszarach o dużym popycie.
- Choć ceny kupna są wysokie, wynajem nie jest już znacznie tańszy – w wielu lokalizacjach miesięczna rata kredytu może być porównywalna do czynszu.
- W dłuższej perspektywie własna nieruchomość to budowanie wartości, podczas gdy opłaty za wynajem zwyczajnie „przepadają”.
Dla wielu Polaków w Norwegii posiadanie własnego mieszkania to nie tylko stabilność, ale też realna oszczędność w dłuższym terminie. Obecnie warunki kredytowe stają się bardziej korzystne, banki zaczynają oferować niższe oprocentowanie, a raty kredytowe mogą być zbliżone do stawek czynszu za wynajem. Warto jednak zawsze przygotować solidny budżet i skorzystać z fachowego wsparcia, żeby uniknąć kosztownych błędów.
Aktualne stopy procentowe i koszty kredytu
- Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Norwegii w 2025 wynosiło ok. 4,9–5,0% rocznie, ale trend wskazuje na możliwe dalsze obniżki w 2026 r.
- Norges Bank rozpoczął już cięcia stóp po długim okresie utrzymania ich na poziomie ok. 4,5%.
- To ułatwia dostęp do finansowania i zwiększa siłę nabywczą kredytobiorców.
Najważniejsze zasady zakupu nieruchomości w Norwegii
- Banki zwykle wymagają min. 10–15% wartości nieruchomości, ale dokładne wymagania zależą od banku i Twojej sytuacji finansowej.
- Zanim zaczniesz szukać nieruchomości, bank najczęściej wystawia promesę kredytową — czyli potwierdzenie, ile możesz pożyczyć.
- Wniosek o kredyt, dokumenty finansowe, konto w norweskim banku i osobisty numer (fødselsnummer) są standardem.
- Obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości w Norwegii bez dodatkowych ograniczeń, a proces jest podobny jak dla obywateli.
Jako doradca pracuję z klientami krok po kroku - od analizy zdolności kredytowej, przez porównanie ofert bankowych, aż po wsparcie przy podpisywaniu umów. Dla wielu osób to usługa, która daje spokojną głowę i realne oszczędności.”
Kluczowe korzyści z zakupu nieruchomości teraz
|Korzyść
|Dlaczego ma znaczenie
|Stabilizacja kosztów mieszkania
|Rata kredytu może być podobna lub niższa niż najem
|Budowanie kapitału
|Twoja nieruchomość z czasem może zyskać na wartości
|Ulgi podatkowe
|W Norwegii część odsetek można odliczyć przy rozliczeniu podatkowym
|Bezpłatne wsparcie ekspertów
|Doradcy jak Aneta pomagają znaleźć najlepszą ofertę – nie ponosisz kosztów*
Dowiedz się więcej i zaplanuj zakup
Twój osobisty doradca – Aneta Musiał
Aneta współpracuje z Eiendomsfinans od 2013 roku i jest autoryzowanym doradcą kredytowym wpisanym na liste Finnaut. Pomogła setkom polskich klientów, pomagając w zakupie mieszkań, refinansowaniu kredytów i konsolidacji zadłużeń. Aneta mówi po polsku, norwesku i angielsku, co ułatwia cały proces dla Polaków mieszkających w Norwegii.
Usługa bezpłatna: banki wynagradzają nas za znalezienie odpowiedniej oferty — nie ponosisz żadnych kosztów.
Więcej informacji o kredytach i ofercie ➝ https://www.multinor.no/eiendomsfinans-kredyty
