Rynek nieruchomości w Norwegii w 2026 – czy warto kupić własne mieszkanie?

Zakup własnego mieszkania w Norwegii to jeden z najważniejszych kroków finansowych, jakie możesz podjąć jako Polak mieszkający tu na stałe lub planujący osiedlenie się. Aktualne dane pokazują, że rynek nadal jest dynamiczny — chociaż stopy procentowe zaczynają lekko spadać, a podaż mieszkań pozostaje ograniczona, popyt w dużych miastach jest wysoki.

Duże zainteresowanie zakupem nieruchomości na początku roku Początek roku tradycyjnie przynosi wzmożone zainteresowanie zakupem nieruchomości w Norwegii — i styczeń nie jest tu wyjątkiem. Wiele osób traktuje nowy rok jako moment na uporządkowanie finansów, zmianę miejsca zamieszkania lub przejście z wynajmu na własne mieszkanie. Dodatkowo coraz więcej kupujących chce zdążyć przed ewentualnymi zmianami warunków kredytowych lub dalszym wzrostem cen nieruchomości.

Początek roku to okres, w którym obserwujemy wyraźnie większą liczbę zapytań o zdolność kredytową i promesy. Polacy w Norwegii coraz częściej myślą długoterminowo — porównują koszty najmu z ratą kredytu i dochodzą do wniosku, że własne mieszkanie daje większą stabilność. Wiele osób chce być przygotowanych finansowo jeszcze zanim ruszy na oglądanie nieruchomości”

Aneta Musiał, autoryzowany doradca kredytowy Eiendomsfinans.

Jak obecnie wygląda rynek nieruchomości w Norwegii? Ceny mieszkań są wysokie, ale stabilne W największych miastach, takich jak Oslo, Bergen, Stavanger czy Trondheim , ceny nieruchomości wciąż rosną, a średnie ceny w 2026 r. pozostają wysokie. Podaż nowych domów jest ograniczona, co wspiera wzrost cen.

Eksperci wskazują, że rynek jest trochę „na korzyść sprzedających", szczególnie w obszarach o dużym popycie. Rentowność najmu vs zakup Choć ceny kupna są wysokie, wynajem nie jest już znacznie tańszy – w wielu lokalizacjach miesięczna rata kredytu może być porównywalna do czynszu.

W dłuższej perspektywie własna nieruchomość to budowanie wartości, podczas gdy opłaty za wynajem zwyczajnie „przepadają".

Dla wielu Polaków w Norwegii posiadanie własnego mieszkania to nie tylko stabilność, ale też realna oszczędność w dłuższym terminie. Obecnie warunki kredytowe stają się bardziej korzystne, banki zaczynają oferować niższe oprocentowanie, a raty kredytowe mogą być zbliżone do stawek czynszu za wynajem. Warto jednak zawsze przygotować solidny budżet i skorzystać z fachowego wsparcia, żeby uniknąć kosztownych błędów.

~Aneta Musiał, autoryzowany doradca kredytowy Eiendomsfinans

Aktualne stopy procentowe i koszty kredytu Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Norwegii w 2025 wynosiło ok. 4,9–5,0% rocznie, ale trend wskazuje na możliwe dalsze obniżki w 2026 r.

Norges Bank rozpoczął już cięcia stóp po długim okresie utrzymania ich na poziomie ok. 4,5%.

To ułatwia dostęp do finansowania i zwiększa siłę nabywczą kredytobiorców. Po latach wysokich stóp procentowych, sytuacja zaczyna się poprawiać:

Najważniejsze zasady zakupu nieruchomości w Norwegii Wkład własny Banki zwykle wymagają min. 10–15% wartości nieruchomości, ale dokładne wymagania zależą od banku i Twojej sytuacji finansowej. 2) Proces kredytowy Zanim zaczniesz szukać nieruchomości, bank najczęściej wystawia promesę kredytową — czyli potwierdzenie, ile możesz pożyczyć. 3) Formalności Wniosek o kredyt, dokumenty finansowe, konto w norweskim banku i osobisty numer (fødselsnummer) są standardem. 4) Własność bez barier dla obcokrajowców Obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości w Norwegii bez dodatkowych ograniczeń, a proces jest podobny jak dla obywateli. 1)2)3)4)

Jako doradca pracuję z klientami krok po kroku - od analizy zdolności kredytowej, przez porównanie ofert bankowych, aż po wsparcie przy podpisywaniu umów. Dla wielu osób to usługa, która daje spokojną głowę i realne oszczędności." ~Aneta Musiał, autoryzowany doradca kredytowy Eiendomsfinans

Kluczowe korzyści z zakupu nieruchomości teraz Korzyść Dlaczego ma znaczenie Stabilizacja kosztów mieszkania Rata kredytu może być podobna lub niższa niż najem Budowanie kapitału Twoja nieruchomość z czasem może zyskać na wartości Ulgi podatkowe W Norwegii część odsetek można odliczyć przy rozliczeniu podatkowym Bezpłatne wsparcie ekspertów Doradcy jak Aneta pomagają znaleźć najlepszą ofertę – nie ponosisz kosztów* *Usługa doradcza jest bezpłatna dla klienta — banki wynagradzają doradców za znalezienie odpowiedniej oferty.

Dowiedz się więcej i zaplanuj zakup O szczegóły kredytów i proces zakupu nieruchomości zapytaj bezpośrednio ekspertów: strona Eiendomsfinans z usługami kredytowymi ➝ https://www.multinor.no/eiendomsfinans-kredyty

Twój osobisty doradca – Aneta Musiał Aneta Musiał

Aneta współpracuje z Eiendomsfinans od 2013 roku i jest autoryzowanym doradcą kredytowym wpisanym na liste Finnaut. Pomogła setkom polskich klientów, pomagając w zakupie mieszkań, refinansowaniu kredytów i konsolidacji zadłużeń. Aneta mówi po polsku, norwesku i angielsku, co ułatwia cały proces dla Polaków mieszkających w Norwegii.



Usługa bezpłatna: banki wynagradzają nas za znalezienie odpowiedniej oferty — nie ponosisz żadnych kosztów.



Więcej informacji o kredytach i ofercie ➝ https://www.multinor.no/eiendomsfinans-kredyty

Autoryzowany doradca kredytowy Aneta Musiał Eiendomsfinans

