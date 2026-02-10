Strona korzysta z plików cookies

w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Przejdź do serwisu

Nawet 20% rabatu

Kalendarz 2026

Zamów
Autopromocja

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Motyw

Język

Szybki dostęp

Ogłoszenia

Praca w Norwegii

Usługi multinor

Finanse w Norwegii

Reklama

Artykuły

Pozostałe

Finanse i kredyty

Rynek nieruchomości w Norwegii w 2026 – czy warto kupić własne mieszkanie?

Eiendomsfinans

10 lutego 2026 07:50

Kopiuj link
Rynek nieruchomości w Norwegii w 2026 – czy warto kupić własne mieszkanie?

Eiendomsfinans Aneta Musiał MojaNorwegia

Zakup własnego mieszkania w Norwegii to jeden z najważniejszych kroków finansowych, jakie możesz podjąć jako Polak mieszkający tu na stałe lub planujący osiedlenie się. Aktualne dane pokazują, że rynek nadal jest dynamiczny — chociaż stopy procentowe zaczynają lekko spadać, a podaż mieszkań pozostaje ograniczona, popyt w dużych miastach jest wysoki.

Duże zainteresowanie zakupem nieruchomości na początku roku

Początek roku tradycyjnie przynosi wzmożone zainteresowanie zakupem nieruchomości w Norwegii — i styczeń nie jest tu wyjątkiem. Wiele osób traktuje nowy rok jako moment na uporządkowanie finansów, zmianę miejsca zamieszkania lub przejście z wynajmu na własne mieszkanie. Dodatkowo coraz więcej kupujących chce zdążyć przed ewentualnymi zmianami warunków kredytowych lub dalszym wzrostem cen nieruchomości.

Początek roku to okres, w którym obserwujemy wyraźnie większą liczbę zapytań o zdolność kredytową i promesy. Polacy w Norwegii coraz częściej myślą długoterminowo — porównują koszty najmu z ratą kredytu i dochodzą do wniosku, że własne mieszkanie daje większą stabilność. Wiele osób chce być przygotowanych finansowo jeszcze zanim ruszy na oglądanie nieruchomości”
~Aneta Musiał, autoryzowany doradca kredytowy Eiendomsfinans.

Jak obecnie wygląda rynek nieruchomości w Norwegii?

Ceny mieszkań są wysokie, ale stabilne
  • W największych miastach, takich jak Oslo, Bergen, Stavanger czy Trondheim, ceny nieruchomości wciąż rosną, a średnie ceny w 2026 r. pozostają wysokie. Podaż nowych domów jest ograniczona, co wspiera wzrost cen.
  • Eksperci wskazują, że rynek jest trochę „na korzyść sprzedających”, szczególnie w obszarach o dużym popycie.
Rentowność najmu vs zakup
  • Choć ceny kupna są wysokie, wynajem nie jest już znacznie tańszy – w wielu lokalizacjach miesięczna rata kredytu może być porównywalna do czynszu.
  • W dłuższej perspektywie własna nieruchomość to budowanie wartości, podczas gdy opłaty za wynajem zwyczajnie „przepadają”.

Dla wielu Polaków w Norwegii posiadanie własnego mieszkania to nie tylko stabilność, ale też realna oszczędność w dłuższym terminie. Obecnie warunki kredytowe stają się bardziej korzystne, banki zaczynają oferować niższe oprocentowanie, a raty kredytowe mogą być zbliżone do stawek czynszu za wynajem. Warto jednak zawsze przygotować solidny budżet i skorzystać z fachowego wsparcia, żeby uniknąć kosztownych błędów.
~Aneta Musiał, autoryzowany doradca kredytowy Eiendomsfinans

Wyślij zapytanie

Aktualne stopy procentowe i koszty kredytu

Po latach wysokich stóp procentowych, sytuacja zaczyna się poprawiać:
  • Średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych w Norwegii w 2025 wynosiło ok. 4,9–5,0% rocznie, ale trend wskazuje na możliwe dalsze obniżki w 2026 r.
  • Norges Bank rozpoczął już cięcia stóp po długim okresie utrzymania ich na poziomie ok. 4,5%.
  • To ułatwia dostęp do finansowania i zwiększa siłę nabywczą kredytobiorców.

Najważniejsze zasady zakupu nieruchomości w Norwegii

1)  Wkład własny
  • Banki zwykle wymagają min. 10–15% wartości nieruchomości, ale dokładne wymagania zależą od banku i Twojej sytuacji finansowej.
2)  Proces kredytowy
  • Zanim zaczniesz szukać nieruchomości, bank najczęściej wystawia promesę kredytową — czyli potwierdzenie, ile możesz pożyczyć.
3)  Formalności
  • Wniosek o kredyt, dokumenty finansowe, konto w norweskim banku i osobisty numer (fødselsnummer) są standardem.
4) Własność bez barier dla obcokrajowców
  • Obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości w Norwegii bez dodatkowych ograniczeń, a proces jest podobny jak dla obywateli.

Jako doradca pracuję z klientami krok po kroku - od analizy zdolności kredytowej, przez porównanie ofert bankowych, aż po wsparcie przy podpisywaniu umów. Dla wielu osób to usługa, która daje spokojną głowę i realne oszczędności.” ~Aneta Musiał, autoryzowany doradca kredytowy Eiendomsfinans

Kluczowe korzyści z zakupu nieruchomości teraz

Korzyść Dlaczego ma znaczenie
Stabilizacja kosztów mieszkania Rata kredytu może być podobna lub niższa niż najem
Budowanie kapitału Twoja nieruchomość z czasem może zyskać na wartości
Ulgi podatkowe W Norwegii część odsetek można odliczyć przy rozliczeniu podatkowym
Bezpłatne wsparcie ekspertów Doradcy jak Aneta pomagają znaleźć najlepszą ofertę – nie ponosisz kosztów*
*Usługa doradcza jest bezpłatna dla klienta — banki wynagradzają doradców za znalezienie odpowiedniej oferty.

Dowiedz się więcej i zaplanuj zakup

O szczegóły kredytów i proces zakupu nieruchomości zapytaj bezpośrednio ekspertów: strona Eiendomsfinans z usługami kredytowymi ➝ https://www.multinor.no/eiendomsfinans-kredyty

Twój osobisty doradca – Aneta Musiał

Aneta Musiał
Aneta współpracuje z Eiendomsfinans od 2013 roku i jest autoryzowanym doradcą kredytowym wpisanym na liste Finnaut. Pomogła setkom polskich klientów, pomagając w zakupie mieszkań, refinansowaniu kredytów i konsolidacji zadłużeń. Aneta mówi po polsku, norwesku i angielsku, co ułatwia cały proces dla Polaków mieszkających w Norwegii.

Usługa bezpłatna: banki wynagradzają nas za znalezienie odpowiedniej oferty — nie ponosisz żadnych kosztów.

Więcej informacji o kredytach i ofercie ➝ https://www.multinor.no/eiendomsfinans-kredyty
Autoryzowany doradca kredytowy Aneta Musiał

Autoryzowany doradca kredytowy Aneta MusiałEiendomsfinans

0
0
0
0
0
Kredyt hipoteczny dla Polaków w Norwegii
Refinansowanie kredytów hipotecznych, kredyty hipoteczne oraz samochodowe. Kontakt po polsku.
Eiendomsfinans Aneta Musiał
reklama

Moja Norwegia poleca

Oslo, okręg miasta, Oslo
Praca dla Malarzy/Maler
Przejdź do ogłoszenia
Praca dla Malarzy/Maler
Cała Norwegia
Przejdź do ogłoszenia
SPRZEDAŻ AUTO CZĘŚCI oraz PRZEWÓZ PACZEK Transport paczek , zakupów , materiałów budowlanych Polski warsztat samochodowy w HOKKSUND Polski Psychotraumatolog w Oslo Sklep zielarski Danuta Bauza Troll Rental 2 Masaż ZAPRASZAMY DO POLSKIEGO SKLEPU BAZA DRAMMEN Szkolenia Online 96015 Stillas utleie As
Oslo, okręg miasta
Elektryk Oslo
Przejdź do ogłoszenia
Elektryk Oslo Pedzik transport
kup tutaj reklamę
Komentarze (0)
Dodaj komentarz

Jeszcze nikt nie skomentował

Napisz pierwszy komentarz
Dodaj komentarz
Wyślij

Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

Facebook Messenger YouTube Instagram TikTok

Copyright © Inventive Logic sp. z o.o. sp. k. 2008 - 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu. Portal nie ponosi odpowiedzialności za publikowane treści użytkowników!

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.